Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR) payları için sermaye piyasalarında hareketli bir süreç başlıyor.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından 10 Nisan 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan duyuruya göre Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. portföyündeki "borsada işlem görmeyen" statüdeki payların, "borsada işlem gören" niteliğe dönüştürülmesi için resmi başvuruyu gerçekleştirdi.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili tebliğleri uyarınca, halka açık şirketlerin kurul kaydında olan ancak borsada işlem görmeyen paylarının satılabilmesi için MKK’ya bildirilmesi ve belirli bir ilan süresinin geçmesi gerekiyor.

Bu başvuru, söz konusu payların hemen o gün satılacağı anlamına gelmemekle birlikte ilerleyen dönemde borsada satışa konu edilebilmesi için yasal zemini hazırlıyor.

YATIRIMCI NE BEKLEMELİ?

62,7 milyon lot gibi yüksek bir hacmin borsada satışa hazır hale getirilmesi, tahtadaki likidite ve fiyat hareketleri açısından yakından takip edilecek.

Tera Yatırım’ın bu başvurusu sonrası, payların borsada ne zaman ve hangi yöntemle (toptan satış, kademeli satış vb.) el değiştireceği piyasanın ana gündem maddelerinden biri olmaya aday görünüyor.

