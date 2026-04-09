BIST’te bugün işlem görmeye başlayan AAGYO, seansın ilk dakikalarından itibaren yoğun alım talebiyle karşılaştı. Hisse kısa sürede tavan seviyeye ulaşırken, derinlik verileri alıcıların açık ara üstün olduğunu ortaya koydu.

Alış kademelerinde özellikle 23,20 TL seviyesinde milyonlarca lotluk emir birikimi dikkat çekti. Satış tarafının boş kalması ise hissede güçlü talep ve sınırlı arz dengesini net şekilde gösterdi. Bu tablo, halka arz sonrası ilk günlerde sık görülen “kilitli tavan” görünümünün oluştuğuna işaret etti.

Aracı kurum dağılımında alım tarafında Deniz Yatırım ve Gedik Yatırım öne çıkarken, satış tarafında Ziraat, Vakıf ve Yapı Kredi yer aldı. Ancak satışların sınırlı kalması, yukarı yönlü hareketi baskılayacak bir unsur oluşturmadı.

Öte yandan PGC Net verisinin %34’ün üzerinde artıda olması, hissede güçlü para girişinin sürdüğünü gösterdi.

Genel görünüm: AAGYO, BIST’teki ilk işlem gününde yatırımcı ilgisinin yoğunlaşmasıyla tavan fiyatına ulaştı. İlk gün oluşan bu güçlü tablo, kısa vadede momentumun devam edebileceğine işaret etse de, sonraki günlerde arz-talep dengesi belirleyici olacak.

