Plastik ve metal sanayi sektörünün güçlü oyuncularından Formül Plastik, dün gece yarısı yaptığı açıklamayla dev bir iş ilişkisine imza attığını bildirdi. Şirket, yurt içi müşterilerinden toplam 750.000.000 TL tutarında sipariş aldığını ve teslimatların en geç Mart 2026 sonuna kadar tamamlanacağını duyurdu.

2026 HEDEFLERİ İLK ÇEYREKTEN YAKALANDI

Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu siparişlerin teslimatıyla birlikte 2026 yılı birinci çeyrek yurt içi hedeflerine ulaşılmış olunacağı vurgulandı. Mevsimsel koşullara bağlı olarak projelerde en fazla 15 günlük bir sarkma öngörülse de, bu siparişin şirketin cirosuna ve nakit akışına güçlü bir ivme katması bekleniyor.

BORSA TEPKİSİ: AÇILIŞLA BİRLİKTE TAVAN

Dev sipariş haberi, Borsa İstanbul’da haftanın ikinci işlem gününde FRMPL hisselerine olan talebi zirveye taşıdı. Seans açılışıyla birlikte alım emirlerinin yoğunlaşması sonucu hisseler yüzde 9,99 değer kazanarak 42,72 TL seviyesinden tavan fiyatına oturdu.

YABANCI YATIRIMCININ RADARINA GİRDİ

FRMPL hisselerindeki bu yükseliş sadece yerli yatırımcıyla sınırlı kalmadı. İş Yatırım tarafından bugün yayımlanan "Günlük Yabancı Oranları" raporunda, FRMPL yabancı payının en çok arttığı hisseler listesinde başı çekti.

Borsada yabancı rüzgarı: FRMPL gözde hisse oldu

