Ahlatcı Yatırım, Forte Bilgi İletişim Teknolojileri A.Ş. (FORTE) hissesine yönelik yeni hedef fiyat raporunu yayımladı.

Aracı kurum, FORTE hissesi için hedef fiyatını 118,00 TL olarak belirlerken, tavsiyesini "Al" seviyesinde korudu.

YÜZDE 25,93 PRİM POTANSİYELİ ÖNGÖRÜLDÜ

Raporda, 93,70 TL seviyesindeki son kapanış fiyatı baz alındığında hissede yüzde 25,93 prim potansiyeli bulunduğu hesaplandı.

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Söz konusu hedef fiyat raporu 26 Haziran 2026 tarihinde yatırımcılarla paylaşıldı.

Hedef fiyat özeti

Aracı Kurum: Ahlatcı Yatırım

Hedef Fiyat: 118,00 TL

Son Fiyat: 93,70 TL

Tavsiye: Al

Prim Potansiyeli: %25,93

Rapor Tarihi: 26 Haziran 2026

HEDEF FİYAT NEDEN ÖNEMLİ?

Hedef fiyat, aracı kurumların şirketin finansal görünümü ve beklentilerine göre hisse için öngördüğü 12 aylık tahmini değeri ifade eder. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımayan bu tahminler, yatırımcılar tarafından hissenin olası getiri potansiyelini değerlendirmek amacıyla yakından takip edilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.