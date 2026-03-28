Bankanın 10 Mart 2026 tarihli özel durum açıklamasıyla kamuoyuna duyurulan olası satış süreci netlik kazandı. Garanti Bankası Yönetim Kurulu'nun 23 Mart 2026 tarihli kararı doğrultusunda; Hollanda'da yerleşik bağlı ortaklıklar Garanti Holding B.V. ve G Netherlands B.V. bünyesindeki paylar devrediliyor.

Romanya'da kurulu olan Garanti Bank S.A. ve Motoractive IFN S.A. şirketlerinin sermayesinin %100'ünü temsil eden payların, toplam 591 milyon Euro bedel karşılığında Raiffeisen Bank S.A.'ya satılmasına ilişkin hisse alım sözleşmesi imzalandı.

İŞLEMİN 2026 YILININ SON ÇEYREĞİNDE TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

Söz konusu devir işleminin resmen tamamlanması, ilgili düzenleyici otoritelerden gerekli izinlerin alınmasına bağlı olacak. Banka, satış sürecinin 2026 yılının dördüncü çeyreğinde sonuçlanmasını öngördüğünü belirtti.

AÇIKLAMANIN ERTELENME NEDENİ PAYLAŞILDI

Banka, Hisse Alım Sözleşmesi müzakereleri ve iç onay süreçleri boyunca meşru menfaatlerinin korunması amacıyla açıklamayı ertelediğini bildirdi. Nihai sözleşmenin imzalanması ve bağlı ortaklık onaylarının tamamlanmasıyla birlikte erteleme sebeplerinin ortadan kalktığı ve yatırımcıların bilgilendirildiği ifade edildi.

