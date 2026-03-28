Haftaya 12.853 puandan başlayan BIST 100 endeksi, hafta içinde 13.168 puan seviyelerini test etse de, haftalık bazda %2,68 oranında değer kaybederek 12.698 puandan kapanış yaptı.

Sektörel Ayrışma: Bankacılık endeksi %6,60 ve sanayi endeksi %2,86 değer kaybederken; Holding endeksi %0,68’lik sınırlı bir yükselişle pozitif ayrışmayı başardı.

HAFTANIN "EN"LERİ: KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN HİSSELER

Piyasadaki genel düşüş eğilimine rağmen bazı hisseler yatırımcısına yüksek prim sağladı, bazıları ise sert geri çekilmeler yaşadı.

En Çok Yükselenler:

Ral Yatırım Holding (RALYH): %52,69

Tekfen Holding (TKFEN): %22,97

ASTOR Enerji (ASTOR): %9,93

En Çok Düşenler:

Reeder Teknoloji (REEDR): - %20,04

EFOR Yatırım (EFOR): - %18,26

TR Anadolu Metal Madencilik (TRMET): - %16,57

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

PİYASANIN DEVLERİ: EN DEĞERLİ VE EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER

Borsa İstanbul’un toplam piyasa değeri ve likidite tarafında dev şirketler yerini korudu.

Piyasa Değeri En Yüksek Şirketler:

Aselsan (ASELS): 1 trilyon 508 milyar TL

Destek Finans Faktoring (DSTKF): 616 milyar TL

Enka İnşaat (ENKAI): 531 milyar 300 milyon TL

İşlem Hacmi Şampiyonları:

Türk Hava Yolları (THYAO): 62 milyar 557 milyon TL

Tüpraş (TUPRS): 47 milyar 731 milyon TL

Aselsan (ASELS): 42 milyar 101 milyon TL

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.