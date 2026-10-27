Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (GESAN), Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ihalede en avantajlı teklifi vererek birinci olduğunu duyurdu. Şirketin katıldığı ihalenin baz bedeli 454 milyon 442 bin 845,88 TL olarak açıklandı.

GESAN İHALEDE EN AVANTAJLI TEKLİFİ VERDİ

GESAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “İTM 572 Referanslı 154 kV Evrensekiz TM Yapımı” konulu ihaleye katıldığını bildirdi.

Şirket, ihalede en avantajlı fiyatı teklif ederek ilk sırada yer aldı. İhalenin baz bedelinin 454.442.845,88 TL olduğu belirtildi.

GESAN hisseleri, haberin yazıldığı sırada yüzde 0,79 yükselişle 33,40 TL seviyesinden işlem gördü.

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