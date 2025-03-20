Teknoloji devi Google, beyaz ve Asyalı çalışanlarına diğer etnik gruplara kıyasla daha yüksek maaş verdiği ve terfi süreçlerinde ayrımcılık yaptığı iddiasıyla açılan davada uzlaşmaya giderek 28 milyon dolar ödeme yapmayı kabul etti.

BBC'nin haberine göre, dava 2021 yılında eski Google çalışanı Ana Cantu tarafından açıldı. Meksika kökenli olan Cantu, yedi yıl boyunca şirkette büyük çaba harcadığını ancak beyaz ve Asyalı çalışanların terfi ettirilirken kendisinin bu fırsatlardan mahrum bırakıldığını öne sürdü.

Dava, 15 Şubat 2018 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasında Google'da çalışmış olan 6.632 kişiyi kapsıyor. Tarafların vardığı anlaşma, California Santa Clara Üst Mahkemesi Yargıcı Charles Adams tarafından ön onaya sunuldu. Uzlaşma gereği, Google tazminat ödemelerinin yanı sıra şirket içi politikalarında iyileştirmeler yapmayı da taahhüt etti.

GOOGLE SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Google, suçlamaları kabul etmediğini vurgulayarak, tüm çalışanlara adil davranmaya devam edeceğini belirtti. Şirketin sözcüsü, "Uzlaşmaya vardık ancak ayrımcılık yaptığımız yönündeki iddialara katılmıyoruz. Çalışanlarımıza adil bir şekilde ödeme yapma ve eşit fırsatlar sunma konusundaki kararlılığımızı sürdüreceğiz," açıklamasında bulundu.