Altın piyasasındaki yükseliş grafiği, geleneksel yatırım alışkanlıklarını kökten değiştiriyor. Yüksek fiyatlar nedeniyle çeyrek veya tam altın almakta zorlanan vatandaşlar; 'mini altın', 'hatıra altını' veya 'hediyelik altın' olarak adlandırılan düşük gramajlı ürünlere yoğun ilgi gösteriyor.

MİNİ ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Güncel piyasa verilerine göre, kuyumcu vitrinlerinde ve online platformlarda satışa sunulan mini altınların fiyatları şu şekilde:

0,10 Gram Altın: Yaklaşık 1.550 TL

0,25 Gram Altın: Yaklaşık 2.550 TL

0,50 Gram Altın: Yaklaşık 4.400 TL

DÜĞÜN TAKILARI VE BİRİKİM MODELİ DEĞİŞİYOR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, sektör temsilcileri düğün takılarında büyük bir değişim yaşandığını belirtiyor. Bir kuyumcu esnafı durumu, “Eskiden aileler tek parça büyük altın almak isterdi, şimdi aynı bütçeyle birkaç küçük gram altın almayı tercih ediyorlar. Hem sayı artıyor hem de daha esnek bir bütçe yönetimi sağlanıyor” sözleriyle özetliyor.

Finans çevrelerinin "parça parça biriktirme modeli" olarak adlandırdığı bu yöntem, özellikle sabit gelirliler, gençler ve ilk kez yatırım yapacak kişiler arasında hızla yayılıyor. Daha önce ağırlıklı olarak internet üzerinden satılan bu ürünler, artık kuyumcu vitrinlerinin de başköşesinde yer alıyor.

UZMANLARDAN "İŞÇİLİK" VE "DARPHANE" UYARISI

Artan talebe rağmen sektör temsilcileri tüketicileri önemli bir konuda uyarıyor. İstanbul Fatih’te kuyumculuk yapan Resul Ayan, küçük gramajlı ürünlerdeki maliyet riskine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Fiyat ilk bakışta cazip görünebilir ancak küçük gram altınlarda gram başına düşen işçilik oranı daha yüksek olabiliyor. Yatırım amacıyla alım yapacak vatandaşlarımızın mümkün olduğunca sade, düşük işçilikli ürünleri tercih etmeleri daha avantajlı olur."

BU ALTINLAR DARPHANE BASIMI DEĞİL

0,10 gramlık altınların durumuyla ilgili soru işaretlerine de açıklık getiren kuyumcular, bu ürünlerin çoğunun Darphane tarafından basılmadığını vurguluyor. Firmaların bu ürünleri genelde ‘mini altın’ veya ‘hediyelik altın’ gibi isimlerle pazarladığını belirten sektör yetkilileri, bunların özel rafineriler veya firmalar tarafından üretilen ürünler olduğunun altını çiziyor.