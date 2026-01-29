Uzmanlara göre 2026, altın ve gümüşün yanında “BEYAZ metal” sınıfının da artık ana akım yatırım arenasına girdiği yıl olarak kayıtlara geçiyor.

Guangzhou Vadeli İşlemler Borsası’nda başlatılan yuan bazlı platin kontratları, özellikle Çinli bireysel yatırımcılar için kritik bir eşik oldu. Daha önce altın, gümüş ve bakır gibi metallere yoğunlaşan yerli yatırımcı kitlesi, ilk kez doğrudan ve likit şekilde platin piyasasına erişim imkânı kazandı.

Borsa verilerine göre kontratların açılmasının ardından ilk haftalarda:

İşlem hacimleri beklentilerin birkaç katına çıktı

Küçük lotlu pozisyonların oranı hızla arttı

Sosyal medya ve yatırım platformlarında platin, “yeni nesil değer saklama aracı” olarak öne çıktı

Çinli aracı kurumlar, özellikle genç yatırımcıların platini altına kıyasla daha “teknolojik, daha çağdaş ve sanayiyle iç içe” bir metal olarak gördüğünü raporluyor.

New York’ta Sessiz Birikim: CME Depoları Doluyor

Asya’daki bireysel talep görünürken, Batı cephesinde daha sessiz ama daha ağır bir hareket yaşanıyor. CME Group verilerine göre 2025 yılı boyunca New York borsası onaylı depolara giren yaklaşık 350.000 ons platin, son yılların en yüksek seviyelerinden biri olarak kayda geçti.

Bu akış, başta hedge fonlar, emtia fonları ve varlık yönetim şirketleri olmak üzere kurumsal yatırımcıların platini giderek daha fazla “altına alternatif güvenli liman” olarak konumlandırdığını gösteriyor.

Analistlere göre bunda üç temel faktör öne çıkıyor:

Altının yüksek fiyat seviyesi nedeniyle görece pahalı hale gelmesi

Güney Afrika kaynaklı arz riskleri

Platin grubunun enerji dönüşümü, hidrojen ekonomisi ve savunma sanayiindeki stratejik rolü

Bu kombinasyon, platini yalnızca bir sanayi girdisi değil, jeopolitik risklere karşı bir hedge enstrümanı haline getiriyor.

Piyasalarda en çok dikkat çeken gelişmelerden biri de merkez bankalarının tutumundaki değişim. Uluslararası saklama kuruluşları ve rafinaj raporlarına göre, özellikle gelişmekte olan ülke merkez bankaları, rezerv çeşitlendirme stratejileri kapsamında platin grubu metallere küçük ama stratejik paylar ayırmaya başladı.