ABD’nin kritik minerallerin ithalatına yönelik gümrük tarifelerini erteleme kararı, küresel emtia piyasalarında sert fiyat hareketlerine yol açtı. Kararın ardından gümüş fiyatları rekor seviyeden geri çekilirken, değerli metaller genelinde satış baskısı görüldü. İşte tüm detaylar ve gümüş fiyatlarında son durum...
ABD'nin kritik minerallerin ithalatına yönelik gümrük tarifelerini ertelemesi, emtia piyasalarında sert satışları beraberinde getirdi. Kararın ardından gümüş fiyatları rekor seviyeden hızlı şekilde geri çekildi ve gün içi kayıp yüzde 7'yi aştı.
GÜMÜŞ REKORDAN SERT DÖNDÜ
Gün içinde 93,70 dolar ile yeni rekor seviyesini test eden gümüş, Donald Trump'ın açıklamalarının ardından yönünü aşağı çevirdi. Fiyatlar, yüzde 7'yi aşan düşüşle 86,29 dolara kadar geriledi.
TRUMP ETKİLİ OLDU
Trump, kritik minerallerde yeterli arzın sağlanabilmesi için ikili anlaşmaların müzakere edileceğini söyledi. Bu açıklama, gümrük tarifelerine ilişkin endişeleri azaltırken, gümüş fiyatlarında geri çekilmeyi hızlandırdı.
ONS VE GRAM GÜMÜŞTE SON DURUM
Saat 11.04 itibarıyla ons gümüş, yüzde 4,42 düşüşle 89,20 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Aynı dakikalarda gram gümüş ise yüzde 4,15 kayıpla 124,14 TL seviyesine geriledi.
PLATİN VE PALADYUM DA GERİLEDİ
Trump'ın açıklamaları yalnızca gümüşü değil, diğer değerli metalleri de etkiledi. Platin, yüzde 3,3 düşüşle 2.305 dolar seviyesine inerken, daha önce 29 Aralık'ta 2.478,50 dolar ile rekorunu test etmişti. Paladyum ise yüzde 2,6 düşüşle 1.778,80 dolar seviyesine gerileyerek son bir haftanın en düşük seviyelerine yakın seyretti.