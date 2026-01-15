ABD'nin kritik minerallerin ithalatına yönelik gümrük tarifelerini ertelemesi, emtia piyasalarında sert satışları beraberinde getirdi. Kararın ardından gümüş fiyatları rekor seviyeden hızlı şekilde geri çekildi ve gün içi kayıp yüzde 7'yi aştı.

GÜMÜŞ REKORDAN SERT DÖNDÜ

Gün içinde 93,70 dolar ile yeni rekor seviyesini test eden gümüş, Donald Trump'ın açıklamalarının ardından yönünü aşağı çevirdi. Fiyatlar, yüzde 7'yi aşan düşüşle 86,29 dolara kadar geriledi.

TRUMP ETKİLİ OLDU

Trump, kritik minerallerde yeterli arzın sağlanabilmesi için ikili anlaşmaların müzakere edileceğini söyledi. Bu açıklama, gümrük tarifelerine ilişkin endişeleri azaltırken, gümüş fiyatlarında geri çekilmeyi hızlandırdı.

ONS VE GRAM GÜMÜŞTE SON DURUM

Saat 11.04 itibarıyla ons gümüş, yüzde 4,42 düşüşle 89,20 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Aynı dakikalarda gram gümüş ise yüzde 4,15 kayıpla 124,14 TL seviyesine geriledi.

CANLI| GÜMÜŞ FİYATLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

PLATİN VE PALADYUM DA GERİLEDİ

Trump'ın açıklamaları yalnızca gümüşü değil, diğer değerli metalleri de etkiledi. Platin, yüzde 3,3 düşüşle 2.305 dolar seviyesine inerken, daha önce 29 Aralık'ta 2.478,50 dolar ile rekorunu test etmişti. Paladyum ise yüzde 2,6 düşüşle 1.778,80 dolar seviyesine gerileyerek son bir haftanın en düşük seviyelerine yakın seyretti.