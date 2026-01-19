Küresel piyasalar, yeni haftaya transatlantik ilişkilerde kopan fırtınanın etkisiyle başladı. ABD ile Avrupa arasındaki ticaret savaşı tamtamları, değerli metallere olan talebi dikey bir ivmeye taşıdı. Bu süreçte "gri metal" gümüş, altından rol çalarak tarihinin en keskin yükselişlerinden birine imza attı.

ÇİFTE REKOR: 94 DOLAR VE 130 TL SINIRI AŞILDI

Haftanın ilk işlem gününde, Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte gümüş fiyatlarında adeta bir patlama yaşandı. TSI 02.30 itibarıyla ons gümüş, 94,04 dolara fırlayarak küresel piyasalarda tüm zamanların rekorunu kırdı. Bu ralli, yurt içinde de karşılığını buldu ve gram gümüş aynı dakikalarda 130,89 TL’ye yükselerek tarihi bir eşiği geride bıraktı.

"SERT GERİ ÇEKİLME POTANSİYELİ FAZLA"

Piyasalardaki bu baş döndürücü yükselişi Milliyet Gazetesi’ne değerlendiren 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar, yatırımcıları temkinli olmaya davet etti. Gümüşün spekülatif yapısına dikkat çeken Baydar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Daha önce gümüşün aşırı primli olması nedeniyle sert dalgalanabileceği uyarısında bulunmuştuk. Hem işlem hacminin yeterince derin olmaması, hem de spekülatif hareket etmesi nedeniyle dikkat edilmesi gereken bir emtia. Ancak henüz teknik olarak bir aşağı sinyali gelmiş değil. Yine de ons gümüşün 82 dolar seviyesine kadar düşme ihtimali oldukça fazla. Bu durum yurt içinde gram gümüşe de yansıyacaktır; 105-110 TL seviyelerine kadar bir geri çekilme potansiyeli oldukça yüksek."

