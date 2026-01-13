2025 yılını emtia piyasalarının açık ara şampiyonu olarak kapatan gümüş, 2026 yılına da rekorlarla başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük değerli metal perakendecilerinden gelen son veriler, fiziksel gümüş paraların (Silver Eagle) satış fiyatının resmen 100 dolar barajını aştığını gösteriyor. Yatırımcılar şimdi şu soruyu soruyor: "Gümüş için bu sadece bir başlangıç mı?"

Fiziksel Gümüşte 100 Dolar Dönemi

Piyasanın nabzını tutan APMEX ve JM Bullion gibi platformlarda, 2026 basımı 1 onsluk Amerikan Gümüş Kartalı (Silver Eagle) sikkeleri, ödeme yöntemine göre 101$ ile 107$ arasında alıcı bulmaya başladı. Spot piyasada (ham gümüş) ons fiyatı 88$ seviyelerinde rekor tazelerken, fiziksel ürünlerdeki bu "100 dolar" etiketi, gümüşe olan iştahın ne kadar devasa olduğunu kanıtlıyor.

Bu Yükselişi Ne Tetikliyor?

Analistler, gümüşteki bu agresif hareketin arkasında üç temel sacayağı olduğunu belirtiyor:

Yapısal Arz Açığı: Gümüş piyasası, üst üste beşinci yılında da üretim açığı veriyor. Londra ve New York depolarındaki stokların tarihin en düşük seviyelerine gerilemesi, fiyatları yukarı iten en büyük güç.

Yüksek Endüstriyel Talep: Yapay zeka veri merkezleri, güneş panelleri ve elektrikli araçlarda gümüş kullanımının ikame edilemez oluşu, gümüşü sadece bir yatırım aracı değil, kritik bir sanayi hammaddesi haline getirdi.

Jeopolitik ve Güvenli Liman: Küresel gerilimler ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bağımsızlığına dair tartışmalar, yatırımcıları dolardan kaçıp "gerçek varlıklara" yönlendiriyor.

2026'nın Gözdesi: 40. Yıl ve 250. Yıl Teması

2026 basımı gümüş paraların özel bir durumu da var. Bu yıl, hem Silver Eagle serisinin 40. yıl dönümü hem de ABD'nin kuruluşunun 250. yıl dönümü (Semiquincentennial) olması sebebiyle koleksiyon değeri de fiyatlara ekstra bir prim ekliyor.

Uzmanlar Ne Diyor? "Yeni HEDEF 100$ (Spot)"

Finans dünyasının önemli isimleri gümüşteki bu rallinin henüz doyuma ulaşmadığı görüşünde. Robert Kiyosaki gibi popüler isimler gümüşün 200 dolara gidebileceğini iddia ederken, kurumsal bankalar (Goldman Sachs ve UBS) spot fiyatlar için kısa vadede 90-100 dolar bandını işaret ediyor.

Editörün Notu: Gümüş, 2025 yılında %150'ye yakın bir getiri sağlayarak altını geride bırakmıştı. 2026'nın ilk iki haftasında gelen %20'lik ek yükseliş, "Gümüş Çağı"nın devam ettiğine işaret ediyor.