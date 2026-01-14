Küresel piyasalarda gümüşe olan talep patlaması, ons fiyatını daha önce hayal dahi edilemeyen seviyelere taşıdı. Haftanın üçüncü işlem gününde, TSI 07.15 sularında ons gümüş 91,55 dolara kadar tırmanarak tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetti.

GRAM GÜMÜŞ YATIRIMCISINI İHYA ETTİ

Yurt içinde ise hem ons gümüşteki yükseliş hem de döviz kurundaki hareketlilik gram gümüşü zirveye taşıdı. Aynı dakikalarda (TSI 07.15) gram gümüş 127,11 TL’ye yükselerek kendi rekorunu kırdı.

Gram gümüş sadece son bir haftada yatırımcısına yüzde 20,01 kazandırırken, aylık bazdaki yükselişi ise yüzde 48,91 gibi muazzam bir orana ulaştı.

SABAH SEANSINDA MEVCUT DURUM

Rekor seviyelerin ardından piyasada hafif bir dengelenme gözleniyor. TSI 07.30 itibarıyla gram gümüş 126,33 TL seviyelerinden alıcı bulurken, ons gümüş ise 91,02 dolar bandında işlem görmeye devam ediyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.