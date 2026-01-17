Hafta sonu planı yapanlar dikkat! 17 Ocak 2026 Cumartesi günü itibarıyla Türkiye, yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor.

Meteoroloji'nin son raporuna göre yurdun büyük bölümü parçalı ve çok bulutlu geçerken, yağışlar yağmurla başlayıp birçok bölgede yerini karla karışık yağmur ve kara bırakacak.

HANGİ İLLER RİSK ALTINDA? KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, özellikle Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri için "kuvvetli yağış" uyarısı geçti. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklenen iller şöyle sıralandı:

• İç Anadolu: Sivas, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Aksaray.

• Karadeniz: Sinop, Bartın, Gümüşhane, Ordu, Tokat ve Doğu Karadeniz kıyıları.

• Diğer Bölgeler: Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Balıkesir’in kuzeyi ve Kırklareli’nin doğusu.

Bu illerdeki vatandaşların ani su baskınlarına ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları gerekiyor.

MARMARA VE EGE'DE FIRTINA MESAİSİ

Yağışın yanı sıra rüzgar da etkili olacak. Özellikle Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'de rüzgarın kuzeyli yönlerden zaman zaman 40–60 km/saat hızla esmesi bekleniyor. Çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi risklere karşı uyarı yapıldı.

GÖRÜNMEZ TEHLİKE: BUZLANMA, DON VE ÇIĞ

Sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesiyle birlikte sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Sürücülerin görüş mesafesindeki düşüşe ve kaygan zeminlere karşı takip mesafelerini korumaları hayati önem taşıyor.

Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki yüksek ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğu, bu bölgelerde yaşayanların veya seyahat edeceklerin dikkatli olması gerektiği vurgulandı.