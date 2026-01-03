Borsa İstanbul, küresel piyasaların Noel ve yeni yıl tatili nedeniyle düşük hacimli seyrettiği haftayı yükselişle kapattı. 29 Aralık 2025 – 2 Ocak 2026 tarihleri arasında 11 bin 102,18 ile 11 bin 498,38 puan bandında hareket eden BIST 100 endeksi, özellikle bankacılık endeksindeki güçlü alımlarla moral buldu.

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÜKSELİŞİ SIRTLADI

Haftalık bazda sektör endeksleri incelendiğinde, yatırımcısına en çok kazandıran yüzde 6,40 artışla bankacılık endeksi oldu. Sanayi endeksi yüzde 0,26, holding endeksi ise yüzde 0,02 oranında sınırlı yükselişler kaydetti.

Toplam işlem hacminin tatil havası nedeniyle 334,4 milyar TL seviyelerine gerilediği haftada, lokomotif hisselerdeki direnç endeksi yukarıda tuttu.

HAFTANIN "EN"LERİ: QUAGR ZİRVEDE, PATEK GERİLEDİ

BIST 100 içerisinde yer alan şirketler arasında bu hafta yatırımcısını en çok sevindiren hisseler şunlar oldu:

QUA Granit (QUAGR): %11,72

Borusan Boru Sanayi (BRSAN): %10,91

Yapı Kredi Bankası (YKBNK): %8,36

Buna karşın, haftanın en çok değer kaybedenleri listesinde yüzde 26,41 düşüşle Pasifik Teknoloji (PATEK) başı çekerken; onu yüzde 14,37 ile İzdemir Enerji (IZENR) ve yüzde 8,78 ile Tab Gıda (TABGD) izledi.

PİYASANIN DEVLERİ: ASELSAN LİDERLİĞİNİ KORUYOR

Borsa İstanbul’un en değerli şirketleri sıralamasında zirve değişmedi. ASELSAN (ASELS), 1 trilyon 49 milyar 712 milyon TL’lik piyasa değeriyle Türkiye’nin en değerli şirketi unvanını sürdürdü. Listede 628,7 milyar TL ile Garanti BBVA (GARAN) ikinci, 533 milyar TL ile Kiler Holding (KILER) üçüncü sırada yer aldı.

İŞLEM HACMİNDE THY VE ALTIN İŞLETMELERİ ÖNDE

Haftanın en yoğun işlem gören hisselerinde zirveyi 22,5 milyar TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) aldı. Onu 22,1 milyar TL ile Türk Altın İşletmeleri (TRALT) ve 21 milyar TL seviyesindeki hacmiyle Aselsan (ASELS) takip etti.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.