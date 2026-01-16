Borsa İstanbul’da 2025 yılında gerçekleşen halka arzların ardından, 2026 yılı için halka arz gündemi yeniden hız kazandı. Yeni yılda çok sayıda şirketin halka açılmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu onayı beklediği bilinirken, enerji, gıda, sanayi, teknoloji ve hizmet sektörlerinden dikkat çeken firmalar yatırımcıların radarına girmiş durumda.

SPK süreci devam eden şirketlerin, onayların ardından izahname yayımlaması ve talep toplama aşamasına geçmesi halinde 2026 yılı boyunca Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

2026’da Halka Arz Sürecinde Olan Şirketler ve Faaliyet Alanları

AKSA Elektrik Perakende Satış A.Ş.



Türkiye genelinde elektrik perakende satışı yapan, konut ve ticari abonelere hizmet sunan enerji şirketidir.

Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş.



Yemek kartı, kurumsal yan hak çözümleri, dijital ödeme ve harcama yönetimi alanlarında faaliyet göstermektedir.

Netcad Yazılım A.Ş.



Coğrafi bilgi sistemleri, harita, savunma ve mühendislik yazılımları geliştiren yerli teknoloji şirketidir.

Quick Sigorta A.Ş.



Araç, konut, sağlık ve ticari branşlarda sigortacılık faaliyetleri yürütmektedir.

Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş.



Çimento, hazır beton ve agrega üretimi yapan, yurt içi ve yurt dışı projelerde yer alan sanayi şirketidir.

Namet Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.



Et ve işlenmiş et ürünleri üretimi yapan, şarküteri ve hazır gıda alanında faaliyet gösteren gıda şirketidir.

Hastavuk Gıda Tarım ve Hayvancılık A.Ş.



BEYAZ et üretimi alanında entegre yapıya sahip, kuluçkadan ileri işlenmiş ürünlere kadar faaliyet gösteren gıda şirketidir.

Beyoğlu Çikolata Sanayi Ticaret A.Ş.



Çikolata, gofret ve şekerleme üretimi yapan, ihracat ağırlıklı çalışan gıda üreticisidir.

Beşler Makarna Un İrmik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.



Makarna, un ve irmik üretimi gerçekleştiren, özellikle ihracat pazarında güçlü konuma sahip şirkettir.

Metgün Enerji Yatırımları A.Ş.



Yenilenebilir enerji ve elektrik üretim yatırımları geliştiren enerji şirketidir.

Deba Atık Yönetimi ve Elektrik Üretimi Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.



Atıktan enerji üretimi ve entegre çevre yönetimi alanlarında faaliyet göstermektedir.

Elin Elektrik İnşaat Müşavirlik Proje Taahhüt A.Ş.



Elektrik altyapı projeleri, enerji iletim sistemleri ve mühendislik hizmetleri sunmaktadır.

Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.



Enerji sayaçları, endüstriyel elektronik ve otomasyon çözümleri üretmektedir.

İSVEA Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş.



Seramik sağlık gereçleri ve banyo ürünleri üretimi yapan sanayi şirketidir.

Kardemir Çelik Sanayi A.Ş.



Çelik işleme, döküm ve sanayi hammaddeleri alanında faaliyet göstermektedir.

Noksel Çelik Boru Sanayi A.Ş.



Petrol, doğalgaz ve altyapı projeleri için büyük çaplı çelik boru üretimi yapmaktadır.

PTTEM Teknoloji ve Elektronik Hizmetleri A.Ş.



Dijital ödeme sistemleri, e-dönüşüm ve elektronik hizmet çözümleri sunan teknoloji şirketidir.

Yeşil Global Enerji A.Ş.



Yenilenebilir enerji, sürdürülebilirlik ve karbon azaltım projeleri geliştirmektedir.

Hangi sektörler öne çıkıyor?

Halka arz sürecinde bulunan şirketlerin dağılımına bakıldığında özellikle şu alanların öne çıktığı görülüyor:

Enerji ve elektrik üretimi

Gıda ve tarım

Sanayi, çimento ve inşaat

Teknoloji ve yazılım

Sigorta ve finansal hizmetler

Bu tablo, 2026 yılında Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlaması muhtemel şirketlerin sektör çeşitliliğini artırabileceğine işaret ediyor.

2026 halka arzları ne anlama geliyor?

2026 yılı halka arzlarının: Borsadaki şirket sayısını artırması, Yeni sektörlerin endekste ağırlık kazanması, Yatırımcı ilgisini tekrar halka arz piyasasına yöneltmesi, Piyasa derinliği ve likiditeyi güçlendesi bekleniyor.

Not: Bu haberde yer alan şirketler halka arz süreci devam eden firmalardır. Süreçler SPK bültenlerine göre değişebilir.