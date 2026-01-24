MKK verilerine göre pay piyasasının toplam büyüklüğü 19,67 trilyon TL seviyesine ulaştı.

Bu değerin dağılımına bakıldığında; halka açık payların değeri 8,38 trilyon TL olarak hesaplanırken, halka kapalı payların değeri ise 11,29 trilyon TL olarak kaydedildi.

Borsa genelinde işlem gören veya kaydı bulunan şirket sayısı toplamda 652'ye yükseldi. Bu şirketlerin dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti:

• BIST Pay Piyasası: 596 şirket

• Diğer Şirketler: 56 şirket

YATIRIMCI SAYISINDA HAFTALIK HIZLI ARTIŞ

Yatırımcı ekosistemindeki genişleme, son haftada da devam etti. Toplam yatırımcı sayısı bir önceki haftaya göre 31.637 kişi artarak 6 milyon 625 bin 732’ye ulaştı.

Sahiplik oranları incelendiğinde, yerli yatırımcıların piyasadaki ağırlığını koruduğu görüldü. Toplam portföyün yüzde 63,05’i yerli yatırımcıların elinde bulunurken, yabancı yatırımcıların payı yüzde 36,95 seviyesinde gerçekleşti.

Parasal değer bazında ise tablo şu şekilde şekillendi:

• Yerli Yatırımcı Portföyü: 4,99 trilyon TL

• Yabancı Yatırımcı Portföyü: 2,93 trilyon TL

2026 HALKA ARZ RÜZGARI

Yılın henüz başında olunmasına rağmen halka arz piyasası hareketli günler geçiriyor.

2026 yılı itibarıyla 4 şirket halka arz sürecini tamamlayarak borsaya kote oldu.

Bu halka arzlara toplamda 2,56 milyon yatırımcı katılım sağlarken, şirketlerin elde ettiği toplam hasılat 4,43 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

FİİLİ DOLAŞIM ORANINDA SINIRLI DÜŞÜŞ

Piyasa derinliği açısından önemli bir gösterge olan fiili dolaşım oranında ise kısıtlı bir geri çekilme yaşandı.

Pay piyasası genel fiili dolaşım oranı yüzde 27,44 olarak açıklanırken, bu oran haftalık bazda yüzde 0,13, aylık bazda ise yüzde 0,23’lük bir düşüşe işaret etti.