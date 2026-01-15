Küresel piyasalarda ons altın, kâr satışlarıyla yüzde 1’in altında sınırlı bir değer kaybı yaşarken, Borsa İstanbul'da işlem gören Darphane Altın Sertifikası'nda (ALTINS1) yaşanan kayıp çok daha derin oldu.

Yatırımcıların güvenli liman olarak sığındığı sertifika, üst üste 7 işlem gününde de taban (dip) fiyattan işlem görerek yatırımcısını şaşırttı.

FİYAT 100 TL’den 77,96 TL'YE ÇAKILDI

Satış baskısının aralıksız sürdüğü sertifikada fiyat 78 TL seviyesinin altına geriledi.

Aralıksız 7 gündür taban fiyattan işlem gören ALTINS1, bugün itibarıyla 77,96 TL seviyesine geriledi.

Serbest piyasada gram altın ise saat 11.30 itibarıyla 6,395 lira seviyesinden kayda geçti.

Analistlere göre yaşanan bu sert düşüş, bir çöküşten ziyade "rasyonele dönüş" hareketi. Yakın geçmişte piyasada oluşan anomali şu şekilde özetleniyor:

"Yatırımcı, fiziki piyasada 6.000 TL olan bir varlığı, borsada kolay alım-satım uğruna 10.000 TL değerlemeyle satın alıyordu. Yüzde 40'ı aşan bu 'hava parası' sürdürülemezdi. Şu an yaşanan taban serisi, işte bu matematik dışı fiyatlamanın düzeltilmesidir."

MASADAKİ YENİ RİSK: HAZİNE ARZI ARTIRABİLİR Mİ?

Düşüşü tetikleyen ve derinleştiren bir diğer unsur ise kulislerde konuşulan "yeni arz" söylentisi oldu. Hazine'nin, fiyat istikrarını sağlamak ve makası kapatmak amacıyla piyasaya yeni Altın Sertifikası sürebileceği konuşuluyor.

Ekonomistlere göre, olası bir yeni ihraç piyasada arz fazlası yaratacak. Yatırımcılar bu beklentiyle ellerindeki sertifikaları çıkartarak, fiyatın fiziki altınla eşitleneceği seviyeleri beklemeye geçti. Gözler şimdi Hazine ve Darphane'den gelecek resmi açıklamalara çevrildi.

