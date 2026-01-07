Tarım ve sanayi sektörünün öncü şirketlerinden Hektaş Ticaret T.A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle sermaye yapısında stratejik bir değişikliğe gittiğini duyurdu.

Dün akşam saatlerinde gelen açıklama, şirketin gelecek vizyonuna dair ipuçları verirken hisse performansına da pozitif yansıdı.

KAYITLI SERMAYE TAVANI 3 KATINA ÇIKIYOR

Şirket Yönetim Kurulu'nun 6 Ocak 2026 tarihli toplantısında alınan karara göre Hektaş'ın mevcut 8 milyar 500 milyon TL olan kayıtlı sermaye tavanı, 25 milyar TL'ye yükseltilecek.

Ayrıca 2027 yılı sonunda dolacak olan kayıtlı sermaye tavanı izin süresi de 2030 yılı sonuna kadar uzatıldı.

Şirket, esas sözleşmenin "sermaye" başlıklı 7. maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunacak.

Gerekli izinlerin alınmasının ardından karar, ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacak.

HEKTAŞ UYANIYOR MU?

2025 yılını yatırımcısı açısından zorlu geçiren ve seneyi yüzde 20’yi aşan değer kaybıyla kapatarak "kırık karne" alan HEKTS, 2026'ya umutlu başladı. Sermaye tavanı artış kararı, piyasalarda şirketin önümüzdeki dönemde sermaye artırımı potansiyeli taşıdığı şeklinde yorumlandı.

Yatırımcıların "Acaba uyanışa mı geçiyor?" sorusunu sorduğu hisseler, haftalık bazda yüzde 5'e yakın prim yaptı.

Güne alıcılı başlayan HEKTS hisseleri, saat 10.30 itibarıyla yüzde 1 civarında yükselişle 3,22 TL seviyesinden işlem görüyor. Analistler, tavan artış haberinin orta vadede hisse üzerindeki baskıyı hafifletebileceğini öngörüyor.

