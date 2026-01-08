2026 yılına dair stratejilerini paylaşan aracı kurumlar, yüksek enflasyonist ortamda dirençli performans sergileyen perakende sektörüne yönelik güvenlerini tazeledi. 8 Ocak 2026 itibarıyla raporunu paylaşan İnfo Yatırım, sektörün öncüleri Migros (MGROS) ve BİM (BIMAS) için potansiyel artış oranlarını dikkat çekici seviyelere taşıdı.

MİGROS (MGROS): MODEL PORTFÖYDE YENİ HEDEF 896,50 TL

İnfo Yatırım, Migros Ticaret A.Ş. için beklentilerini bir adım öteye taşıdı. Kurum, hisse için daha önce belirlediği 871,00 TL’lik hedef fiyatını 896,50 TL’ye yükseltti.

Hissenin piyasadaki 579 TL’lik son işlem fiyatı göz önüne alındığında, İnfo Yatırım’ın bu revizyonu yatırımcılar için %54,83 oranında oldukça güçlü bir prim potansiyeline işaret ediyor. Migros, bu raporla birlikte kurumun "Model Portföy" listesindeki yerini de sağlamlaştırmış oldu.

BİM (BIMAS): POTANSİYEL GETİRİ YÜZDE 45’İ AŞTI

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. cephesinde de benzer bir iyimserlik hakim. Perakende devinin operasyonel gücüne vurgu yapan İnfo Yatırım, hisse için hedef fiyatını 823,00 TL’den 849,00 TL’ye revize etti.

Son Fiyat: 582,50 TL

Yeni Hedef: 849,00 TL

Prim Potansiyeli: Yüzde 45,75

Strateji raporu kapsamında BİM de model portföye dahil edilen hisseler arasında yerini alarak, yılın geri kalanı için yatırımcıların takibine girdi.

