Birlik Mensucat’ın (BRMEN) yüzde 100 oranında gerçekleştireceği bedelli sermaye artırımı süreci bugün itibarıyla başladı. Şirketin sermaye yapısını güçlendirme hedefiyle attığı bu adım sonrasında, hisse senedinin piyasa değeri sermaye artırım oranına göre yeniden düzenlendi.

YENİ TEORİK FİYAT: 8,95 TL

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada, bölünme sonrası hisse senedinin yeni işlem değerine ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"BRMEN.E %100 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 8,95 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)"

YATIRIMCILAR İÇİN RÜÇHAN HAKKI SÜRECİ

Bedelli sermaye artırımı ile birlikte yatırımcılar için rüçhan hakkı kullanım süreci de başlamış oldu. Mevcut pay sahipleri, sahip oldukları hisse oranında yeni pay alma hakkını kullanarak sermaye artırımına katılabilecekler.