Şirket tarafından yapılan açıklamada, projenin sadece tedarikle sınırlı kalmayacağı, tüm teknik süreçleri kapsayacağı belirtildi. Anlaşma; güneş enerjisi santrali sahalarının Enerji Nakil Hattı İnşaat, Tedarik, Nakliye, Montaj ve Devreye Alma işlerini kapsıyor.

SÖZLEŞME BEDELİ DUDAK UÇUKLATTI

Güncel kur üzerinden Türk Lirası karşılığı milyonları bulan anlaşmanın finansal detayları şu şekilde paylaşıldı:

Sözleşme Bedeli (USD): 8.900.056,25 USD

Sözleşme Bedeli (TL): 385.124.120 TL (Vergiler hariç)

İşin Mahiyeti: GES Sahaları Enerji Nakil Hattı Yapım İşi

HİSSELER NE DURUMDA?

Milyonluk anlaşmayı yapan Girişim Elektrik'in GESAN kodlu hisseleri güne düşüşle başladı. TSI 10.00 itibarıyla kırmızı mumları yakan hisseler yüzde 1,11'lik düşüş ile 53,5 TL'den işlem gördü.

