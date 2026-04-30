Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’nin turizm geliri 2026 yılının ocak-mart dönemini kapsayan ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 artarak 9 milyar 896 milyon 456 bin dolar oldu.

Bu gelirin 9 milyar 694 milyon 574 bin doları ziyaretçilerden, 201 milyon 883 bin doları ise transfer yolculardan elde edildi. Ziyaretçilerden sağlanan turizm gelirinin yüzde 25,6’sını yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları oluşturdu.

Aynı dönemde Türkiye’den çıkış yapan ziyaretçi sayısı da geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,5 artışla 9 milyon 258 bin 129 kişiye yükseldi. Ziyaretçilerin yüzde 25,7’sini, yani 2 milyon 376 bin 343 kişiyi, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları oluşturdu.

KİŞİSEL HARCAMALAR ÖNE ÇIKTI

İlk çeyrekte ziyaretçilerin yaptığı toplam harcamaların 8 milyar 469 milyon 691 bin doları kişisel, 1 milyar 224 milyon 883 bin doları ise paket tur harcamalarından oluştu.

Türkiye’de geceleme yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 102 dolar olurken, yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarında bu rakam 72 dolar olarak hesaplandı.

Turizm gelirinde en yüksek payı yüzde 27 ile yeme içme harcamaları aldı. Bunu yüzde 15,8 ile uluslararası ulaştırma ve yüzde 13 ile konaklama harcamaları izledi. Geçen yılın aynı dönemine göre konaklama harcamaları yüzde 21,2, sağlık harcamaları yüzde 18,4 ve yeme içme harcamaları yüzde 13,7 artış gösterdi.

ANA MOTİVASYON GEZİ VE KÜLTÜREL FAALİYETLER

Ziyaretçilerin Türkiye’ye geliş amaçlarında ilk sırayı yüzde 55,3 ile gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler aldı.

Bunu yüzde 26,8 ile akraba ve arkadaş ziyareti, yüzde 8,2 ile alışveriş izledi. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ise Türkiye’ye en çok yüzde 66,7 ile akraba ve arkadaş ziyareti amacıyla geldi.

YURT DIŞI TURİZM HARCAMALARI GERİLEDİ

Öte yandan Türkiye’nin turizm gideri, yani yurt dışına çıkan vatandaşların harcamaları, 2026’nın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 azalarak 2 milyar 224 milyon 603 bin dolar oldu.

Bu tutarın 1 milyar 730 milyon 729 bin doları kişisel, 493 milyon 874 bin doları ise paket tur harcamalarından oluştu.

Aynı dönemde yurt dışını ziyaret eden Türk vatandaşlarının sayısı ise geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 13,1 artarak 2 milyon 936 bin 279 kişiye çıktı. Kişi başı ortalama harcama 758 dolar olarak gerçekleşti.