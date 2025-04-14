Uluslararası Para Fonu (IMF), fon, savaşlar, terör saldırıları ve ticari kısıtlamalar gibi gelişmelerin hisse senedi fiyatlarında sert düzeltmelere neden olabileceğini ve bu durumun finansal istikrar açısından risk oluşturduğunu belirtti.



IMF, ABD Başkanı Donald Trump’ın son haftalarda açıkladığı gümrük vergileri gibi spesifik kararlara doğrudan değinmemekle birlikte, ticaret savaşları ve bölgesel çatışmaların etkilerinin dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguladı. Kurum, 2022'den bu yana jeopolitik risklere ilişkin haber akışlarının önemli ölçüde arttığına dikkat çekti.

GELİŞEN PİYASALAR DAHA KIRILGAN

Fonun yayımladığı rapora göre, büyük çaplı jeopolitik olaylar hisse senedi piyasalarında tüm ülkeler genelinde aylık ortalama yüzde 1’lik düşüşe neden oluyor. Bu oran, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 2,5’e kadar çıkıyor.

IMF, olası şoklara karşı dirençli bir sistem için bankaların ve finansal kurumların yeterli sermaye ve likidite düzeyine sahip olması gerektiğini belirtti. Rapora eşlik eden blog yazısında, stres testleri ve diğer analiz yöntemlerinin, jeopolitik kaynaklı risklerin erken tespiti ve etkin yönetimi açısından kritik önemde olduğu ifade edildi.

YENİ DÖNEM

Uzmanlara göre, jeopolitik tansiyonun arttığı bir dönemde risk yönetimi yaklaşımlarının güncellenmesi ve kurumların bu tehditlere karşı proaktif önlemler alması, sadece finansal istikrar değil, küresel ekonomik güven ortamı açısından da büyük önem taşıyor.