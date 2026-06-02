Aracı kurum dağılımı (AKD) verilerine göre İş Yatırım, endeksin coştuğu bu rekor gününde genel piyasa eğiliminin aksine günü -1.533.167.076 TL (yaklaşık -1,53 milyar TL) net satıcı pozisyonda tamamladı. Kurum müşterilerinin kâr realizasyonuna gittiği bu günde, alım tarafında tek bir tahtaya kurulan güçlü set dikkat çekti.

İŞ YATIRIM’IN EN ÇOK ALIM YAPTIĞI HİSSELER

İş Yatırım üzerinden gelen alımların zirvesinde SASA yer aldı. Kurum, SASA tahtasında gerçekleştirdiği 26,3 milyon lotluk alımla toplam günlük alımlarının %11,06'sını tek başına bu hisseye ayırdı.

SASA Polyester Sanayi A.Ş. (SASA)

Net Lot: 26.300.388 | Payı (%): 11,06 | Maliyet: 2,77 TL

Qua Granite Hayal Yapı Ürünleri A.Ş. (QUAGR)

Net Lot: 11.723.256 | Payı (%): 4,93 | Maliyet: 4,197 TL

Martı GYO A.Ş. (MRGYO)

Net Lot: 8.313.641 | Payı (%): 3,50 | Maliyet: 1,734 TL

Fenerbahçe Futbol A.Ş. (FENER)

Net Lot: 7.641.611 | Payı (%): 3,21 | Maliyet: 4,198 TL

Eyilik Ev ve Ofis Ürünleri A.Ş. (EYIKLV)

Net Lot: 5.881.278 | Payı (%): 2,47 | Maliyet: 0,03 TL

Diğer Hisseler: 177.955.221 Lot (%74,83)

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Kaynak: ForInvest

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

İŞ YATIRIM’IN EN ÇOK SATIŞ YAPTIĞI HİSSELER

Dap Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (DAPGM)

Net Lot: -26.729.081 | Payı (%): 8,82 | Maliyet: 10,289 TL

Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR)

Net Lot: -13.658.457 | Payı (%): 4,51 | Maliyet: 13,609 TL

İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (IZENR)

Net Lot: -13.330.042 | Payı (%): 4,40 | Maliyet: 11,07 TL

Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (ADESE)

Net Lot: -9.298.299 | Payı (%): 3,07 | Maliyet: 1,044 TL

Altınhas Holding A.Ş. (ATIZHV)

Net Lot: -8.228.513 | Payı (%): 2,72 | Maliyet: 0,331 TL

Diğer Hisseler: -231.697.843 Lot (%76,48)

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