İş Yatırım’ın 8 Ekim 2026 gün sonu işlem ekranında alım ve satım tarafında öne çıkan hisseler belli oldu. Ekrandaki verilere göre net hacim 639.816.951 olarak gerçekleşti.

İŞ YATIRIM’IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Alım tarafında GENIL ilk sırada yer aldı. İş Yatırım, GENIL’de 9.212.684 net lot alım gerçekleştirirken, ISCTR ve YKBNK da alım listesinde öne çıktı.

Hisse Net lot % Maliyet GENIL 9.212.684 5,72 3,842 ISCTR 6.004.256 3,73 12,764 KMIFHV 4.776.229 2,97 0,03 YKBNK 4.730.025 2,94 35,509 USAK 3.842.983 2,39 0,415 Diğer 132.510.287 82,27 —

Kaynak: İş Yatırım

SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net lot % Maliyet GAILDV -14.025.000 6,66 0,02 ICIOPV -12.771.292 6,06 0,05 AKFGY -9.412.895 4,47 2,381 DMRGD -8.709.858 4,14 8,099 CANTE -7.259.654 3,45 1,059 Diğer -158.442.770 75,23 —

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