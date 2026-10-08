İş Yatırım’ın bugün alım satım yaptığı hisseler belli oldu. En çok alım yapılan hisse GENIL, en çok satış yapılan hisse GAILDV oldu.
İş Yatırım’ın 8 Ekim 2026 gün sonu işlem ekranında alım ve satım tarafında öne çıkan hisseler belli oldu. Ekrandaki verilere göre net hacim 639.816.951 olarak gerçekleşti.
İŞ YATIRIM’IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER
Alım tarafında GENIL ilk sırada yer aldı. İş Yatırım, GENIL’de 9.212.684 net lot alım gerçekleştirirken, ISCTR ve YKBNK da alım listesinde öne çıktı.
|Hisse
|Net lot
|%
|Maliyet
|GENIL
|9.212.684
|5,72
|3,842
|ISCTR
|6.004.256
|3,73
|12,764
|KMIFHV
|4.776.229
|2,97
|0,03
|YKBNK
|4.730.025
|2,94
|35,509
|USAK
|3.842.983
|2,39
|0,415
|Diğer
|132.510.287
|82,27
|—
Kaynak: İş Yatırım
SATIŞ YAPILAN HİSSELER
|Hisse
|Net lot
|%
|Maliyet
|GAILDV
|-14.025.000
|6,66
|0,02
|ICIOPV
|-12.771.292
|6,06
|0,05
|AKFGY
|-9.412.895
|4,47
|2,381
|DMRGD
|-8.709.858
|4,14
|8,099
|CANTE
|-7.259.654
|3,45
|1,059
|Diğer
|-158.442.770
|75,23
|—
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