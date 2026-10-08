Google Haberler

İş Yatırım’ın bugün alım satım yaptığı hisseler belli oldu. En çok alım yapılan hisse GENIL, en çok satış yapılan hisse GAILDV oldu.

İş Yatırım’ın 8 Ekim 2026 gün sonu işlem ekranında alım ve satım tarafında öne çıkan hisseler belli oldu. Ekrandaki verilere göre net hacim 639.816.951 olarak gerçekleşti.

İŞ YATIRIM’IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Alım tarafında GENIL ilk sırada yer aldı. İş Yatırım, GENIL’de 9.212.684 net lot alım gerçekleştirirken, ISCTR ve YKBNK da alım listesinde öne çıktı.

Hisse Net lot % Maliyet
GENIL 9.212.684 5,72 3,842
ISCTR 6.004.256 3,73 12,764
KMIFHV 4.776.229 2,97 0,03
YKBNK 4.730.025 2,94 35,509
USAK 3.842.983 2,39 0,415
Diğer 132.510.287 82,27

İş Yatırım’ın en çok aldığı hisseler belli oldu!, Görsel 1

Kaynak: İş Yatırım

SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net lot % Maliyet
GAILDV -14.025.000 6,66 0,02
ICIOPV -12.771.292 6,06 0,05
AKFGY -9.412.895 4,47 2,381
DMRGD -8.709.858 4,14 8,099
CANTE -7.259.654 3,45 1,059
Diğer -158.442.770 75,23

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cüzdanında olanlar için risk arttı! Finans devleri fiyatı aşağıya çektiCüzdanında olanlar için risk arttı! Finans devleri fiyatı aşağıya çekti
16 günlük taban serisi sona erdi: KARCL yeniden tavanda16 günlük taban serisi sona erdi: KARCL yeniden tavanda

Google Haberler