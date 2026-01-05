Finans Analisti İslam Memiş, 2025 yılını rekorlarla kapatan gümüş ve altın yatırımcıları için 2026 yol haritasını paylaştı. Memiş, gümüş tarafında yaşanan agresif yükselişlerin ardından yatırımcıları "kâr realizasyonu" ve "sepet değişikliği" konusunda uyardı.

2026’nın İlk Yarısı: "Yükseliş ve Son Fırsatlar"

İslam Memiş’in analizine göre, 2026 yılının ilk yarısı değerli metaller için hala pozitif bir seyir vaat ediyor. Özellikle gümüş yatırımcıları için şu noktalar öne çıkıyor:

Gümüş Gram Hedefi: Yılın ilk yarısında gram gümüşte 120 TL seviyesi ana HEDEF konumunda.

Sepet Stratejisi: Yılın ilk 6 ayında yatırım sepetinin %50'sinin altın, gümüş, platin ve paladyum gibi değerli metallerde tutulması öneriliyor.

2026’nın İkinci Yarısı: "Gümüşle Vedalaşma Zamanı"

Memiş’in en dikkat çeken uyarısı ise yılın ikinci yarısına dair. Ünlü analist, rüzgarın tersine döneceğini belirterek şu öngörüde bulunuyor:

"2025'te nasıl altın ve gümüşü konuştuysak, 2026'nın ikinci yarısında kripto para piyasalarını ve borsayı konuşacağız. Bu dönemde altın ve gümüş en çok kazandıran enstrümanlar olmaktan çıkabilir."

"Kar Almak İçin Doğru Zaman"

Yatırımcılara duygusal bağ kurmamaları gerektiğini hatırlatan Memiş, 2026’nın ikinci yarısı itibarıyla gümüşten çıkış yapılarak farklı yatırım araçlarına (borsa ve kripto) geçilmesi gerektiğini savunuyor. Özellikle ev, araba alacak veya nakit ihtiyacı olanların, yılın ilk yarısındaki zirve fiyatları bir "kâr alma" fırsatı olarak değerlendirmesi gerektiğini vurguluyor.