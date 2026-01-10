2026 yılının ilk haftalarında piyasaların gözü kulağı dev yatırım bankalarından gelecek raporlardaydı. Beklenen açıklama nihayet geldi. Dünyanın en büyük finans kuruluşlarından JPMorgan ve Bank of America (BofA), Borsa İstanbul (BIST 100) için yıl sonu hedeflerini revize ederek Türkiye piyasasına yönelik "iyimsere yakın" strateji raporlarını yayımladı.

Raporda en dikkat çeken detay ise "ralli" için verilen o kritik eşik oldu. Uzmanlar, endeksin belirli bir seviyeyi aşması durumunda yabancı sermaye girişinin "tsunami" etkisi yaratabileceğini öngörüyor.

JPMorgan: "Türkiye İçin Potansiyel Hala Çok Yüksek"

JPMorgan tarafından paylaşılan strateji notunda, Türkiye ekonomisindeki dezenflasyon sürecinin 2026'nın ikinci çeyreğinden itibaren şirket karları üzerinde pozitif etki yaratacağı belirtildi. Banka, BIST 100 endeksi için 14.800 puan seviyesini 12 aylık HEDEF olarak belirledi.

JPMorgan analistlerine göre:



İskonto Oranı: Türk hisseleri, gelişmekte olan piyasa (GEM) ortalamalarına göre hala %30 daha ucuz.

Faiz Etkisi: TCMB'nin 2026 boyunca izleyeceği kademeli faiz indirim döngüsü, borsadaki ana itici güç olacak.

Bank of America: "O Rakam Gelirse Rallinin Önü Kesilmez"

BofA ise daha çok teknik seviyelere ve yabancı takas oranına odaklandı. Banka, BIST 100 endeksinde 12.500 - 12.800 puan bandının "psikolojik ve teknik kırılım" noktası olduğunu vurguladı. Raporda, "Eğer BIST 100 endeksi 12.500 puan üzerinde haftalık kapanışlar yapmaya başlarsa, bu durum küresel fonlar için 'güvenli giriş' sinyali olacak ve 15.000 yolculuğu başlayacaktır" denildi.

Kritik Eşik: Analistler, yabancı yatırımcı payının %42 seviyesini aşması durumunda rallinin ivme kazanacağını belirtiyor.

Devlerin Radarındaki 5 Sektör

İki dev bankanın raporunda da ortaklaşa vurgulanan ve ralliye öncülük etmesi beklenen sektörler şunlar:

Bankacılık: Faiz indirimlerinden en doğrudan etkilenecek sektör.

Havacılık: Turizmdeki rekor beklentiler ve düşen petrol maliyetleri.

Perakende: Enflasyonist baskının azalmasıyla artan alım gücü.

Teknoloji & Yazılım: 2026'nın global temasıyla paralel büyüme.

Telekomünikasyon: Fiyatlama avantajları ve artan abone gelirleri.

Yatırımcı Ne Yapmalı?

Haberin detaylarında, piyasa uzmanlarının yatırımcılara "panik satışından kaçınma" ve "seçici hisse toplama" döneminde olunduğu hatırlatılıyor. Özellikle 12.500 seviyesinin aşılması, sadece yerli yatırımcıyı değil, uzun süredir kenarda bekleyen büyük fonları da piyasaya çekecek gibi görünüyor.

Sektör temsilcileri uyarıyor: "Rakamlar çok iddialı görünse de makroekonomik verilerdeki iyileşme bu ralliyi destekleyecek nitelikte."