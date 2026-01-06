Dünyanın en büyük fiziki altın ve gümüş merkezlerinden biri olan Kapalıçarşı’ya ilişkin ortaya atılan son iddia, emtia piyasalarında dikkat çekti. Reddit’te yer alan ve Kapalıçarşı çevresinde çalışan bir kullanıcı tarafından paylaşılan bilgilere göre, son aylarda toptancıların belirgin şekilde stok sıkıntısı yaşadığı, bugün itibarıyla ise büyük toptancılarda satılabilir fiziki gümüş kalmadığı ifade edildi.

Paylaşımda, daha önce sınırlı da olsa gümüş bulunabildiği, ancak bunun yüksek primlerle satıldığı; son aşamada ise toptancı seviyesinde fiziki metalin tamamen tükendiği iddia edildi.

“EKRANDA FİYAT VAR, VİTRİNDE MAL YOK” DÖNEMİ

Aktarılan bilgilere göre şu anda Kapalıçarşı’da küçük dükkânlarda sınırlı miktarda gümüş bulunabiliyor. Ancak bu ürünlerin, ons fiyatının oldukça üzerinde, kilogram başına 300 ila 500 dolar arasında ek primle satıldığı belirtiliyor.

Bu tablo, piyasalarda sıkça görülen “kağıt piyasa – fiziki piyasa ayrışması” tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Uluslararası piyasalarda gümüş fiyatları ekranlarda işlem görmeye devam ederken, fiziki tarafta bulunurluk sorununun artması, özellikle yatırımcılar açısından kritik bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

TALEP Mİ ARTTI, ARZ MI SIKIŞTI?

Uzmanlara göre Türkiye özelinde gümüşe olan ilginin son dönemde belirgin şekilde artmasında birkaç faktör öne çıkıyor:

Altın fiyatlarının yüksek seviyelerde seyretmesi

Gümüşün uzun süre “ucuz kalan emtia” olarak görülmesi

Sanayide gümüş kullanımının küresel ölçekte artması

Bireysel yatırımcının yeniden fiziki metale yönelmesi

Bu faktörlerin aynı anda devreye girmesi, Kapalıçarşı gibi merkezlerde stokların hızla erimesine yol açmış olabilir.

FİYATLARA YANSIMASI ZAMAN ALABİLİR

Piyasa tecrübesine göre, fiziki piyasada yaşanan bu tür sıkışmalar genellikle ilk etapta fiyatlara değil, makaslara ve primlere yansıyor. Asıl fiyat hareketleri ise çoğu zaman fiziki taraftaki stresin kalıcı hale gelmesiyle birlikte görülüyor.

Bu nedenle Kapalıçarşı kaynaklı “fiziki gümüş bulunamıyor” iddiaları, sadece yerel piyasa açısından değil, küresel gümüş piyasasının gidiş know-how'ı açısından da yakından izleniyor.