Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Odalar ve Borsalar Kanunu’na tabi odalarca belirlenen fiyat tarifelerine ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, ticaret odası üyesi fırınların ürettiği simit ve ekmek fiyatlarının yürürlüğe girebilmesi için artık Ticaret Bakanlığı’nın onayı şart olacak.

ONAY SÜRECİ NASIL DEĞİŞTİ?

Yönetmeliğin eski halinde fiyatlar; Ticaret İl Müdürü, Tarım ve Orman İl Müdürü, ilgili oda, esnaf ve sanatkarlar odaları birliği ve belediye temsilcilerinden oluşan bir heyetin değerlendirmesiyle belirleniyordu. Yeni düzenleme ile birlikte bu heyetin görüşü alınmaya devam etse de, fiyat tarifelerinin geçerlilik kazanması için Bakanlığın "olumlu görüşü" belirleyici unsur haline getirildi.

7 OCAK’TAKİ DÜZENLEME HATIRLATILDI

Hatırlanacağı üzere benzer bir adım 7 Ocak tarihinde esnaf ve sanatkarlar odaları için de atılmıştı. O tarihte yapılan değişiklikle, esnaf fırınlarının tarifeleri için Türkiye Fırıncılar Federasyonu ve Ticaret Bakanlığı’nın uygun görüşü zorunlu kılınmıştı. Son hamleyle birlikte, fırıncının bağlı olduğu oda (esnaf veya ticaret odası) fark etmeksizin ekmek fiyatlarında tam denetim ve koordinasyon Bakanlık seviyesine taşınmış oldu.