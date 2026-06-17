Borsa İstanbul'da yatırımcıların yakından takip ettiği Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR) paylarında olağanüstü gelişmeler yaşanıyor.

Üst üste gelen yoğun ortak satışları, rekor seviyeye ulaşan halka açıklık oranı ve Takasbank ekranlarına yansıyan devasa temerrüt açığının ardından Borsa İstanbul yönetimi radikal bir karara imza attı.

Kotasyon Yönergesi’nin 35/1-d ve 35/3 maddelerine dayandırılan kararla Kontrolmatik payları, prestijli Yıldız Pazar listesinden çıkarılarak Yakın İzleme Pazarı'na (eski adıyla Gözaltı Pazarı) alındı.

İŞLEMLERE KAPATILDI

Alınan karar doğrultusunda KONTR işlem sırası 17 Haziran 2026 tarihi itibarıyla geçici olarak kapatıldı.

Yatırımcılar, şirketin hisse senetlerini 18 Haziran 2026 Perşembe gününden itibaren çok daha sıkı denetim ve farklı işlem kurallarına tabi olan Yakın İzleme Pazarı'nda alıp satabilecek.

SÜRECİ TETİKLEYEN GELİŞMELER: ORTAKLAR YÜKLÜ HİSSE SATTI

Şirket hisselerini bu noktaya getiren süreç, geçmiş aylarda ana ortakların gerçekleştirdiği yoğun pay satışlarıyla başladı.

Ana ortaklar Ömer Ünsalan ve Sami Aslanhan ile KMT Teknolojik Yatırımlar, 22 Aralık 2025 tarihinde toptan satış yöntemiyle pay başına 12,80 TL fiyattan toplam 94,35 milyon TL nominal değerli hisse satışı yaptı.

Piyasaya bir anda sürülen bu yüklü miktardaki paylar, tahtadaki arz-talep dengesini tamamen bozarak hisse fiyatını doğrudan baskıladı.

HALKA AÇIKLIK ORANI PATLADI

Bu yoğun satış dalgasıyla birlikte Kontrolmatik'in halka açıklık oranı yüzde 71,78 gibi zirve bir seviyeye ulaştı. Halka açıklık oranının bu denli yükselmesi kredili işlemlerdeki riskleri tırmandırırken, piyasada likidite krizine yol açtı.

Beklenen finansal bozulmaların ardından acı tablo 30 Nisan 2026'da Takasbank verilerine yansıdı. Aracı kurumlar nezdinde tam 536 milyon TL büyüklüğünde ve 48,3 milyon lotluk dev bir temerrüt açığı (yükümlülük ihlali) oluştu.

Borsa İstanbul yönetimi o dönem bu açığı kapatmak için zorunlu alım işlemi gerçekleştirse de artan oynaklık ve ödenemeyen borçlar detaylı bir inceleme başlatılmasına neden oldu ve süreç pazar değişikliğiyle sonuçlandı.

GRAFİK VE DEĞİŞİM ORANLARI NE SÖYLÜYOR?

16 Haziran tarihli kapanış verilerinde KONTR hissesinin piyasadaki sert baskıyı açıkça yansıttığı görülüyor:

• Güncel Fiyat ve Değişim: Şirket hissesi, dün yüzde 9,98 oranında tavan yükseliş kaydederek 6,83 TL seviyesinden işlem sırasını kapattı.

• Yıllık Büyük Kayıp: Ortak satışlarının başlamasından bu yana hisse, en yüksek 15,87 TL seviyesini görmüşken, süreç içerisinde 5,95 TL olan yıllık en düşük seviyesine kadar çakıldı.

• Zaman Dilimlerine Göre Performans: Hisse haftalık bazda -yüzde 1,73, aylık bazda -yüzde 19,27 ve yıllık bazda ise yatırımcısına -yüzde 41,05 gibi çok ağır bir kayıp yaşattı.

• Yoğun Hacim: Kapatılma öncesinde tahtada 877.482.317 TL'lik devasa bir işlem hacmi gerçekleşirken, el değiştiren hisse miktarı 131.214.996 Lot olarak kayıtlara geçti.

Yakın İzleme Pazarı'na transfer olan Kontrolmatik'in önümüzdeki dönemde finansal yükümlülüklerini nasıl yerine getireceği ve yeni işlem kuralları altında nasıl bir grafik çizeceği piyasa uzmanları tarafından merakla bekleniyor.

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