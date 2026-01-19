Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Suriye pazarına ilişkin yaptığı açıklamada, çimento sektörü açısından bölgede önemli bir potansiyel bulunduğuna dikkat çekti. Açıklamada, Limak’ın mevcut fabrika konumlarının Suriye’ye yakın bölgelerde yer almasının, şirket için ciddi bir lojistik ve ticari avantaj oluşturduğunu vurgulayan Başkan, son dönemde Suriye tarafından düzenli olarak talepler aldıklarını ve bu fırsatların detaylı şekilde değerlendirildiğini ifade etti.

Limak Yönetimi, Suriye’de özellikle yeniden yapılanma süreciyle birlikte inşaat ve altyapı faaliyetlerinin hız kazanmasının beklendiğini, bu durumun da çimento ve yapı malzemeleri talebini belirgin şekilde artırabileceğini belirtti. Yapılan değerlendirmelerde, bölgenin uzun vadede çimento sektörü açısından önemli bir pazar haline gelebileceği, Limak’ın mevcut üretim kapasitesi ve coğrafi konumu sayesinde bu talebe hızlı ve rekabetçi şekilde cevap verebilecek şirketler arasında yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, Limak’ın Türkiye’deki bazı çimento fabrikalarının Suriye sınırına görece yakın noktalarda bulunmasının, olası ihracat planlarında maliyet ve teslimat süresi açısından önemli avantaj sağladığına dikkat çekildi. Yönetim Kurulu Başkanı, “Suriye çimento için iyi bir pazar. Fabrikalarımız Suriye’ye yakın bölgelerde. Sürekli talepler geliyor, değerlendiriyoruz.” ifadelerini kullanarak, şirketin süreci yakından izlediğini ve ticari açıdan en doğru adımların atılması için fizibilite çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

Şirket kaynakları, şu aşamada kesinleşmiş bir yatırım ya da ihracat hacmi bulunmadığını, ancak gelen talepler doğrultusunda pazarın dinamiklerinin analiz edildiğini ve alternatif senaryolar üzerinde çalışıldığını aktardı. Limak’ın önceliğinin, hem bölgesel riskleri hem de lojistik, finansman ve operasyonel koşulları dikkate alarak sürdürülebilir ve kârlı bir model oluşturmak olduğu vurgulandı.