Yapılan resmi açıklamaya göre, hat üzerindeki çalışmalar 23 Ocak Cuma günü saat 00.00 itibarıyla başladı. Bu kapsamda;

24 Ocak Cumartesi ve 25 Ocak Pazar günleri boyunca hiçbir sefer yapılmayacak.

Hafta sonu uygulanan Gece Metrosu hizmeti de bu süreçte sunulamayacak.

Hattın yeniden açılış tarihi ise 26 Ocak Pazartesi günü saat 06.00 olarak belirlendi.

YOLCULAR İETT OTOBÜSLERİNE YÖNLENDİRİLECEK

Metro hattının kapalı olduğu iki gün boyunca, güzergâh üzerindeki ulaşımın aksamaması için İETT tarafından ek seferler düzenlenecek. Metro durakları arasındaki yolcu taşımacılığı, metro güzergâhına paralel olarak çalışacak İETT otobüsleriyle sağlanacak.

YOLCULUK SÜRESİ 50 DAKİKAYA DÜŞECEK

Metro İstanbul, Samandıra Merkez-Sultanbeyli uzatma etabının tamamlanıp hizmete girmesiyle birlikte bölge ulaşımında büyük bir rahatlama yaşanacağını kaydetti. Yeni etabın açılmasıyla, halihazırda 150 dakikayı bulan Üsküdar ile Sultanbeyli arasındaki ulaşım süresinin 50 dakikaya düşmesi hedefleniyor.