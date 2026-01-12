Türkiye’de çalışanların kanayan yarası haline gelen gelir vergisi dilimleri, maaş artışlarını daha cebe girmeden eritmeye devam ediyor.

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, 2026 yılı projeksiyonları üzerinden yaptığı analizde, sistemin ücretli çalışanlar aleyhine nasıl işlediğini somut verilerle ortaya koydu.

Bingöl'e göre tarife dilimlerinin bilinçli olarak düşük tutulması, çalışanın lokmasının dilim dilim elinden alınması anlamına geliyor.

Açlık sınırındaki maaşa gizli vergi: Bu sene en az 2 ay devlete çalışılacak

"OTOMATİK ZAM AKARYAKITA VAR, ÇALIŞANA YOK"

Mevcut sistemde maaş arttıkça girilen vergi dilimi yükseliyor ve kesinti oranı artıyor. Ancak sorunun temel kaynağı, bu dilimlere geçiş sınırlarının yıllar içinde reel değerini yitirmesi.

Bingöl, yazısında mevzuatın kurgusundaki hataya dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Akaryakıta otomatik ÖTV zammı uygulanırken virgülden sonra dört haneyi dikkate alanlar, konu milyonlarca çalışanın tarife dilimine gelince yüzde 5’i aşmayan kesirleri siliyor. Mevzuatın yanlış kurgulanması nedeniyle tarife dilimleri yıllardır yeniden değerleme oranının altında kalmaktadır."

ASGARİ ÜCRETLİ MAKASI 4 KAT DARALDI

Vergi dilimlerindeki erime, 2000 yılı ile 2026 yılı kıyaslandığında net bir şekilde görülüyor. Bingöl’ün paylaştığı verilere göre:

• 2000 Yılı: Gelir vergisi tarifesinin ilk dilimi, bir aylık brüt asgari ücretin 21 katıydı.

• 2026 Yılı: Tarifenin ilk dilimi, brüt asgari ücretin sadece 5.8 katına kadar geriledi.

Bu tablo, çalışanların yılın çok daha erken aylarında yüzde 15'lik dilimden çıkıp yüzde 20 ve üzerindeki yüksek vergi dilimlerine girmesine ve ellerine geçen net ücretin hızla düşmesine neden oluyor.

100 BİN TL ALAN ÇALIŞANIN KAYBI: AYDA 5.000 TL

Ozan Bingöl, "gizli vergi zammı"nın bordroya yansımasını çarpıcı bir örnekle hesapladı.

Eğer vergi dilimleri 2000 yılından bu yana yeniden değerleme oranı kuruşu kuruşuna uygulanarak güncellenseydi, bugün yüzde 15’lik ilk vergi dilimi sınırı 190.000 TL değil, 521.210 TL olacaktı.

Bu hesaplamaya göre 2026 yılında brüt 100 bin TL maaş alan bir çalışan;

• Sırf vergi tarifesinin düşük belirlenmesi nedeniyle yıllık 60.000 TL daha fazla vergi ödeyecek.

• Bu durum, çalışanın maaşının her ay net 5.000 TL eksik yatmasına neden olacak.

Bingöl, yaşanan durumu "tarife dilimi zulmü" olarak nitelendirerek, "Yapmayın, artık bu yanlışa bir son verin" çağrısında bulundu.