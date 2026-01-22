Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikasında gevşeme sinyalleri vermesi veya doğrudan faiz indirimine gitmesi, Borsa İstanbul (BIST) yatırımcıları için yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Faiz oranlarındaki düşüş, sadece borçlanma maliyetlerini azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda alternatif getiri arayan sermayenin mevduattan borsaya akmasına neden oluyor.

Peki, faiz indirim döngüsünde hangi sektörler "yıldız" adayı haline gelir? İşte öne çıkan gruplar:

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO) ve İnşaat

Faiz indirimlerinden en hızlı ve en pozitif etkilenen sektörlerin başında gayrimenkul gelir.

Neden: Konut kredisi faizlerinin düşmesi, bekleyen talebi harekete geçirir. Satışların artması GYO şirketlerinin nakit akışını güçlendirir.

Etkilenen Hisseler: Konut projeleri yoğun olan büyük GYO'lar ve çimento/seramik gibi inşaat yan sanayi hisseleri.

Otomotiv ve BEYAZ Eşya

Bu sektörler "ertelenmiş talep" ve "kredili satış" mekanizmasıyla çalışır.

Neden: Taşıt kredisi ve ihtiyaç kredisi faizlerindeki düşüş, otomobil ve dayanıklı tüketim mallarına olan talebi doğrudan artırır.

Etkilenen Hisseler: Türkiye’nin dev otomotiv üreticileri ve global pazara ihracat yapan beyaz eşya markaları.

Perakende Ticaret

Düşük faiz ortamı, hanehalkının harcanabilir gelirini ve tüketim iştahını artırır.

Neden: Kredi kartı faizlerinin düşmesi ve genel ekonomik canlanma, market zincirlerinden giyim perakendesine kadar geniş bir alanda ciro artışı sağlar.

Etkilenen Hisseler: Yaygın mağaza ağına sahip gıda perakendecileri ve tekstil devleri.

Bankacılık Sektörü

Bankalar için faiz indirimi çift taraflı bir kılıç olsa da, genellikle orta vadede pozitiftir.

Neden: Fonlama maliyetleri (mevduat faizleri) hızla düşerken, daha önce yüksek faizle verilmiş kredilerin getirisi bir süre daha yüksek kalır. Ayrıca kredi hacmindeki artış kârlılığı destekler.