ABD merkezli enerji şirketi Constellation Energy Corp., 2027 yılı ortalarından itibaren başlayacak 20 yıllık bir sözleşmeyle, Illinois Nükleer Santrali’nin Meta Platforms Inc.'e satışını kabul etti. Bu anlaşma, yapay zekanın elektrik talebini artırmasıyla birlikte tesise yeni bir reaktör inşa edilmesini teşvik edebilir.

Facebook, Instagram ve Whatsapp’ı bünyesinde bulunduran Meta, bugün yaptığı bir açıklamaya göre devlet sübvansiyonunun sona ereceği 2027 ortasından itibaren Clinton tesisini satın almak için 20 yıllık bir sözleşme imzaladı.

ABD’nin en büyük nükleer operatörü Constellation bu konu hakkında yorum yapmayı reddetti.

Anlaşma, teknoloji şirketlerinin veri merkezlerini ve yapay zekayı çalıştırmak için enerjiye olan iştahının son kanıtıdır.

Anlaşmaya göre Constellation, Clinton tesisinin üretimini artırmaya yatırım yapacak. Şirket ayrıca, ikinci bir ünite için federal onayı olan Clinton'da başka bir reaktör inşa etme planlarını da düşünüyor.

"CLİNTON ÇOK MANTIKLI BİR YER"

Clinton Santrali'nin yaklaşık 1 milyon eve yetecek kadar enerji kapasitesi bulunuyor

Constellation İcra Kurulu Başkanı Joe Dominguez bir röportajda Clinton hakkında, "Meta ve diğerleriyle potansiyel olarak bir sonraki nesil varlıkları inşa etme konusunda konuşmamız için Clinton çok mantıklı bir yer," dedi. Ayrıca görüşmelerin iyi ilerlediğini de ekledi.

Ayrıca Dominguez, şirketin yeni bir reaktörle ilerlemesini sağlayacak desteği büyük bir teknoloji şirketinin sağlayabileceğini söyledi ve bu kararın sektör için önemli bir ilerleme olacağını belirtti.

Clinton Santrali yaklaşık bin 100 megavat kapasiteye sahip ve bu yaklaşık 1 milyon eve yetecek enerjiye tekabül ediyor.

CONSTELLATİON'IN HİSSELERİ YÜKSELDİ

Şirketin Küresel Enerji Başkanı Urvi Parekh’e göre sözleşme Meta’nın bugüne kadarki en büyük güç anlaşması.

Constellation hisseleri New York'ta piyasa öncesi işlemlerde yüzde 16 yükselirken, Meta'da pek bir değişiklik olmadı.