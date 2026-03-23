Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde, yüksek kesimlerde ise kar yağışı şeklinde geçmesi bekleniyor.

Açıklamada, özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının yanı sıra pus ve yer yer sis görüleceği tahminine yer verildi.

Yetkililer, buzlanma ve don nedeniyle ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma ve günlük yaşamda olumsuzluklar yaşanabileceğine dikkat çekerek vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.

Öte yandan, bölgede yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğu belirtilerek, başta ilgili kurumlar olmak üzere vatandaşların dikkatli ve hazırlıklı olmaları gerektiği vurgulandı.