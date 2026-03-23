Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçları geldi. Tüketici güven endeksi, Şubat ayında 85,7 iken Mart ayında yüzde 0,8 oranında azalarak 85,0 oldu.
Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, martta aylık yüzde 2 artışla 71,3'ten 72,8'e yükseldi.
Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, şubatta 86,8 iken yüzde 1,3 azalarak martta 85,6 oldu.
Geçen ay 81,4 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, bu ay yüzde 2,9 azalışla 79,1 olarak hesaplandı.
Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi de geçen ay 103,2 iken bu ay yüzde 0,5 azalarak 102,7'ye geriledi.
