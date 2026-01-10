Hafta sonunun ilk gününde gökyüzü parçalı ve çok bulutlu bir görünüme bürünürken, Batı bölgelerinden itibaren yağışlı sistem etkisini göstermeye başlıyor. Meteoroloji uzmanları, özellikle Marmara’nın güneyi ve Kıyı Ege hattında yaşayan vatandaşları ani hava değişimlerine karşı uyardı.

BATI’DA SAĞANAK, DOĞU’DA KAR ESARETİ

Yurt genelinde beklenen yağış tablosu şu şekilde şekilleniyor:

Kuvvetli Sağanak: Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında yağmur etkili olacak. Özellikle Marmara'nın güney ve batısı ile Kıyı Ege’de yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Kar Yağışı: Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı hakimiyetini sürdürecek.

Buzlanma ve Sis: İç ve doğu kesimlerde gece saatlerinden itibaren buzlanma, don olayı ile birlikte yoğun pus ve sis görülecek.

FIRTINANIN HIZI 80 KİLOMETREYİ BULACAK!

Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ve Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden (Lodos) kuvvetli esmesi bekleniyor. Hızı saatte 40 ila 80 kilometreye kadar çıkacak olan fırtına nedeniyle;

Çatı uçması,

Ağaç ve direk devrilmesi,

Soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi risklere karşı "turuncu" kodlu uyarı yapıldı.

YÜKSEK KESİMLERDE ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlı yüksek bölgelerinde biriken kar örtüsü, artan sıcaklıklar ve rüzgarla birlikte çığ tehlikesi oluşturuyor. Yetkililer, bu bölgelerdeki vatandaşların ve sürücülerin ekstra dikkatli olmalarını istedi.