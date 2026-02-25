Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye genelinde Van hariç tüm bölgelerde yağışlı hava etkili olacak. Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu geçmesi beklenirken, yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği, iç ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve karın etkili olacağı tahmin ediliyor.

YAĞIŞLAR YURT GENELİNE YAYILACAK

Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Batı ve Orta Karadeniz'de rüzgarın kuzeyli yönlerden saatte 50-70 kilometre hızla eseceği öngörülürken, ulaşımda aksamalar ve çeşitli olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

ÇIĞ VE DON UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ ve kar erimesi tehlikesi devam ediyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

KUVVETLİ SAĞANAK VE YOĞUN KAR BEKLENİYOR

Doğu Akdeniz'de Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli yağış görülecek. Hatay'ın batı ilçelerinde ise yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Karadeniz'de Samsun'un doğusu ile Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de kuvvetli sağanak bekleniyor. İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında ise kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı bildirildi. Yetkililer; sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yüksek kesimlerde buzlanma ile çığ riskine karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguladı.