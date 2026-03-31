Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklığının, yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 13

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 15

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 18

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 21

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 13

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 9

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 16