Halka arz sürecini tamamlayarak borsaya merhaba diyen Meysu Gıda, işlem görmeye başladığı 5. günde yatırımcıların yakın takibinde.

Güne önceki günlerin aksine tavan fiyattan başlamayan hisse, açılış seansında yüzde 3,28 oranında yükseliş kaydetti.

Ancak seansın ilerleyen dakikalarında kurumsal alımların desteğiyle ibre yeniden tavana döndü.

BANK OF AMERİCA (BOFA) SAHNEYE ÇIKTI

Günün en dikkat çeken gelişmesi ise küresel yatırım devi Bank of America'nın tahtadaki alım iştahı oldu. Kurum, sabah saatleri itibarıyla hissede 11,67 TL ortalama maliyetle 1,6 milyon lotluk net alım gerçekleştirdi.

Bu güçlü alım desteği, hissenin yukarı yönlü ivmelenmesinde kritik rol oynadı.

Saat 10.10 itibarıyla gelen verilere göre MEYSU hisseleri, yüzde 7'ye yaklaşan primle 11,65 TL seviyesinden işlem görüyor.

CUMA GÜNÜ NE OLMUŞTU?

Hisse senedi, 4. işlem günü olan 16 Ocak Cuma günü ilk kez tavan bozmuştu.

Cuma günü açılışta gelen satış baskısıyla tavanı bozulan ve devre kesici uygulamasına giren MEYSU, panik satışların karşılanmasının ardından günü yine tavan fiyattan kapatmayı başarmıştı.

Bugün ise tavandan açılış yapmamasına rağmen BofA gibi büyük oyuncuların desteğiyle hissenin güçlü duruşunu koruduğu görülüyor.

HALKA ARZ FİYATINDAN CİDDİ PRİM

7,50 TL fiyattan halka arz edilen Meysu Gıda, 11,65 TL'lik mevcut fiyatıyla, halka arza katılan ve elinde tutan yatırımcılarına kısa sürede yüzde 55'in üzerinde bir getiri sağlamış durumda.

