MKK’nın açıklamasına göre, Merkezi Kaydi Sistem'de gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ilişkin kayıtlar tamamlandı. Buna göre Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES) ile Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SUNTK) nakit temettü ödemeleri 7 Ekim 2026 tarihinde tamamlandı.

TEMETTÜ DETAYLARI

Şirket Hisse başına brüt temettü Hisse başına net temettü Hak kullanım tarihi AEFES 0,16975 TL 0,1442875 TL 5 Ekim SUNTK 0,5165 TL 0,439025 TL 5 Ekim

Buna göre AEFES yatırımcılarına hisse başına 0,1442875 TL net, SUNTK yatırımcılarına ise hisse başına 0,439025 TL net temettü ödemesi gerçekleştirildi.

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