Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, şirketin uzun vadeli kurumsal kredi notunu (CFR) “Caa3”ten “Ca” seviyesine düşürürken, görünümünü ise “Negatif” olarak korudu.

Derecelendirme kuruluşu ayrıca Vestel Elektronik tarafından ihraç edilen 2029 vadeli, 500 milyon dolar tutarındaki garantili kıdemli teminatsız tahvillerin notunu da “Caa3”ten “C” seviyesine indirdi.

Şirketin temerrüt olasılığına ilişkin PDR notu ise “Caa3-PD” düzeyinde sabit tutuldu.

"CA" VE "C" NOTLARI NE ANLAMA GELİYOR?

Moody’s ölçeğinde “Ca” seviyesi, yatırım yapılabilir kategorinin oldukça altında yer alan ve şirketin borç yükümlülüklerinde yüksek temerrüt riski taşıdığına işaret eden basamaklardan biri olarak kabul ediliyor.

Tahvil notunun indirildiği “C” seviyesi ise kredi skalasının en alt basamaklarından birini temsil ediyor.

Açıklanan not indirimleri şirketin an itibarıyla temerrüde düştüğü anlamına gelmese de borçların zamanında ve tam olarak yerine getirilebilme kapasitesine dair risklerin son derece yüksek olduğunu gösteriyor.

KREDİ NOTU İNDİRİMİNE RAĞMEN HİSSEDE YÜKSELİŞ

Uluslararası derecelendirme kuruluşunun olumsuz kararına rağmen Borsa İstanbul’da VESTL hisseleri güne alıcılı başladı.

Piyasadaki olumsuz haberi "fiyatlanmış" olarak gören yatırımcıların alımlarıyla hisse senedi yukarı yönlü bir ivme yakaladı.

Saat 14:01 itibarıyla VESTL paylarında öne çıkan teknik ve takas tablosu şu şekilde:

• Anlık Fiyat: 18,190 TL (%+4,78 yükseliş)

• Günün En Düşüğü / En Yükseği: 16,910 TL / 18,600 TL

• Açılış Fiyatı: 17,360 TL

• Toplam İşlem Hacmi: 178,6 Milyon TL

ARACI KURUM DAĞILIMI (AKD) VE NET LOT DENGESİ

Hissedeki yükselişi alıcı tarafındaki kurumsal talep destekledi:

• Alım Tarafı: İlk 5 alıcı kurum toplam 1,45 milyon lot alım yaptı. Yatırım Finansman, 18,282 TL maliyetle 523.608 lot (%30,69) alarak alım tarafında başı çekti. Yatırım Finansman'ı sırasıyla Oyak Yatırım (340.622 lot), İş Yatırım (299.049 lot) ve Bank of America (154.110 lot) takip etti.

• Satış Tarafı: İlk 5 satıcı kurumun toplam satışı 1,15 milyon lot düzeyinde gerçekleşti. Garanti BBVA, 17,17 TL maliyetle -301.554 lot (%17,68) net satışla ilk sırada yer alırken, onu QNB Finansinvest (-252.429 lot) ve Halk Yatırım (-245.732 lot) izledi.

• Net Fark: İlk 5 kurum arasında +299.132 lot net alım yönlü para girişi kaydedildi.

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