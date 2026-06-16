ABD ile İran arasında savaşı bitiren ön anlaşmanın yankıları küresel emtia ve enerji piyasalarında hissedilmeye devam ediyor.

Savaş döneminde 115 dolara kadar tırmanan Brent petrolün varil fiyatı, tarafların el sıkışmasıyla birlikte 82 dolar düzeyine kadar geriledi.

Uluslararası piyasalarda petrolün yanı sıra motorinin metrik ton fiyatında yaşanan bu sert düşüş, iç piyasadaki akaryakıt tabelalarına peş peşe indirim olarak yansıyor.

Sektör kaynaklarından edinilen son bilgilere göre motorin (mazot) litre fiyatında bugün geçerli olan 1,22 TL'lik ilk indirimin hemen ardından yeni bir fiyat ayarlaması daha göründü. Uluslararası ürün fiyatlarındaki gerilemeye bağlı olarak, bu gece yarısından itibaren motorinde 1,66 TL'lik ikinci bir indirim hesaplandı.

EŞEL MOBİL DEVREYE GİRİYOR: POMPAYA NE KADAR YANSIYACAK?

Enerji piyasası uzmanları, bu gece yarısı hesaplanan 1,66 TL'lik indirimin tamamının doğrudan tabelalara yansımayacağını belirtti. Eşel mobil sistemi uyarınca indirimin bir kısmının devlet payı (ÖTV) ile dengeleneceği, sürücülerin doğrudan hissedeceği pompa yansımasının ise 42 kuruş olacağı aktarıldı.

BENZİNDE SON DURUM: KRİTİK EŞİK HENÜZ AŞILMADI

Motorindeki bu peş peşe indirim hareketliliğinin ardından gözler benzin grubuna çevrildi. Sektör kaynakları, araç sahiplerinin merakla beklediği "Benzine indirim var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Küresel piyasalarda benzinin metrik ton fiyatı da petrole paralel olarak geriliyor. Ancak şu an için iç piyasada net bir indirim tabelası görebilmemiz adına gerekli olan kritik eşik henüz aşılmadı."

16 HAZİRAN GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa

Benzin: 63,08 TL/LT

Motorin: 65,24 TL/LT

LPG: 31,99 TL/LT

İstanbul Anadolu

Benzin: 62,93 TL/LT

Motorin: 65,09 TL/LT

LPG: 31,39 TL/LT

Ankara

Benzin: 64,05 TL/LT

Motorin: 66,35 TL/LT

LPG: 31,97 TL/LT

İzmir

Benzin: 64,32 TL/LT

Motorin: 66,64 TL/LT

LPG: 31,79 TL/LT

ANLAŞMA RESMİYET KAZANDIKÇA DÜŞÜŞ HIZLANABİLİR

Ekonomi ve enerji uzmanları, ABD ile İran arasındaki geçici mutabakatın resmi olarak imzalanıp kalıcı bir barışa dönüştüğü süreçte, petrol ve türevlerindeki düşüş grafiğinin çok daha hızlanabileceğini vurguluyor.

Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde, önümüzdeki günlerde hem motorin hem de benzin grubu için çok daha büyük ve kalıcı indirim dalgalarının kapıda olduğu ifade ediliyor.