Araç sahiplerinin yüzünü güldüren haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarında yaşanan gevşeme ve döviz kurunun seyri, yurt içinde akaryakıt fiyatlarına indirim yağmuru olarak yansıyor.

Dün motorin grubuna yapılan 1 lira 22 kuruşluk indirim pompalara yansımışken, 17 Haziran 2026 Çarşamba günü itibarıyla motorinin litre fiyatına yaklaşık 42 kuruşluk bir indirim daha eklendi.

Böylece motorin fiyatlarında üst üste ikinci kez düşüş yaşanmış oldu. Benzin ve LPG (otogaz) grubunda ise bugün için herhangi bir fiyat değişimi rapor edilmedi.

İşte üst üste gelen indirimlerin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel akaryakıt pompa fiyatları:

17 HAZİRAN GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa

Benzin: 63,12 TL/LT

Motorin: 64,86 TL/LT

LPG: 31,99 TL/LT

İstanbul Anadolu

Benzin: 62,97 TL/LT

Motorin: 64,71 TL/LT

LPG: 31,39 TL/LT

Ankara

Benzin: 64,09 TL/LT

Motorin: 65,97 TL/LT

LPG: 31,97 TL/LT

İzmir

Benzin: 64,36 TL/LT

Motorin: 66,24 TL/LT

LPG: 31,79 TL/LT

BENZİN İÇİN DE BEKLENİYOR

Uluslararası piyasalarda petrol arzına yönelik beklentiler ve küresel ekonomik yavaşlama sinyalleri, Brent petrolün varil fiyatını baskılamaya devam ediyor.

Sektör kaynakları, petroldeki gevşemenin bu seviyelerde kalması durumunda önümüzdeki günlerde benzin grubu için de bir indirim penceresinin açılabileceğini öngörüyor.