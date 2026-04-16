Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Motorind 4,04 TL tutarında indirime gidildi

Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişimlerin etkisiyle gerçekleşen bu indirim, son dönemde artan yakıt maliyetleri sonrası sürücülere nefes aldırdı.

Benzin ve LPG fiyatlarında ise mevcut seviyeler korunuyor.

16 Nisan 2026 Güncel Akaryakıt Fiyat Listesi

İndirim sonrası 16 Nisan 2026 tarihi itibarıyla büyükşehirlerdeki pompa fiyatları şu şekilde şekillendi:

İstanbul Akaryakıt Fiyatları Avrupa Yakası:

Benzin: 62.70 TL

Motorin: 71.59 TL

LPG: 34.99 TL

Anadolu Yakası:

Benzin: 62.56 TL

Motorin: 71.45 TL

LPG: 34.39 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 63.67 TL

Motorin: 72.71 TL

LPG: 34.87 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 63.94 TL

Motorin: 72.99 TL

LPG: 34.79 TL

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 71.56
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 62.68
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 41.39
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 56.94
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 43.43
Gazyağı 84.33
