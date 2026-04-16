Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Motorind 4,04 TL tutarında indirime gidildi
Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişimlerin etkisiyle gerçekleşen bu indirim, son dönemde artan yakıt maliyetleri sonrası sürücülere nefes aldırdı.
Benzin ve LPG fiyatlarında ise mevcut seviyeler korunuyor.
16 Nisan 2026 Güncel Akaryakıt Fiyat Listesi
İndirim sonrası 16 Nisan 2026 tarihi itibarıyla büyükşehirlerdeki pompa fiyatları şu şekilde şekillendi:
İstanbul Akaryakıt Fiyatları Avrupa Yakası:
Benzin: 62.70 TL
Motorin: 71.59 TL
LPG: 34.99 TL
Anadolu Yakası:
Benzin: 62.56 TL
Motorin: 71.45 TL
LPG: 34.39 TL
Ankara Akaryakıt Fiyatları
Benzin: 63.67 TL
Motorin: 72.71 TL
LPG: 34.87 TL
İzmir Akaryakıt Fiyatları
Benzin: 63.94 TL
Motorin: 72.99 TL
LPG: 34.79 TL