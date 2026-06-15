Akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorin fiyatlarında 16 Haziran Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere yaklaşık 1 lira 22 kuruşluk indirim bekleniyor. Ancak eşel mobil sistemi nedeniyle indirimin fiyatının bir kısmının tabelaya yansıyacağı belirtiliyor.

Benzin ve LPG fiyatlarında ise şu an için herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

15 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 63,03 TL, motorinin litre fiyatı 66,41 TL ve LPG'nin litre fiyatı 31,99 TL seviyesinde bulunuyor.

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzinin litre fiyatı 62,87 TL, motorinin litre fiyatı 66,25 TL ve LPG'nin litre fiyatı 31,39 TL olarak uygulanıyor.

Ankara akaryakıt fiyatları

Başkent Ankara'da benzinin litre fiyatı 63,99 TL, motorinin litre fiyatı 67,51 TL ve LPG'nin litre fiyatı 31,97 TL seviyesinde bulunuyor.

İzmir akaryakıt fiyatları

İzmir'de benzinin litre fiyatı 64,27 TL, motorinin litre fiyatı 67,78 TL ve LPG'nin litre fiyatı 31,79 TL olarak satışa sunuluyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin, motorin ve LPG fiyatları; uluslararası ürün fiyatları ile döviz kurundaki değişimlere göre belirleniyor. Akdeniz piyasasında yayımlanan günlük ürün fiyatları ve dolar kuru dikkate alınarak rafineri satış fiyatı hesaplanıyor.