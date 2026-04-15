Global dalgalanmalar ve ÖTV zamlarının etkisiyle akaryakıt maliyetleri artmaya devam ediyor. Son yapılan düzenleme ile birlikte motorinin litre fiyatı, İstanbul dahil birçok büyükşehirde 75 TL barajını aşarak rekor seviyeye ulaştı. Benzin fiyatları ise 62-63 TL bandındaki seyrini koruyor.

ZAM SONRASI İNDİRİM BEKLENİYOR

NTV'de yer alan haberde sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre motorine bugün gelen zammın ardından, yarından itibaren geçerli olmak üzere 4,04 TL indirim bekleniyor.

15 NİSAN 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İl ve ilçelere göre küçük farklılıklar gösteren güncel akaryakıt satış fiyatları şu şekilde şekillendi:

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

Avrupa Yakası:

Benzin: 62.65 TL

Motorin: 75.60 TL

LPG: 34.99 TL

Anadolu Yakası:

Benzin: 62.51 TL

Motorin: 75.46 TL

LPG: 34.39 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 63.62 TL

Motorin: 76.72 TL

LPG: 34.87 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 63.90 TL

Motorin: 76.99 TL

LPG: 34.79 TL

Kaynak: Ekonomim, NTV