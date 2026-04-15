Orta Doğu krizi brent petrol fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Motorine bugün gelen 3 lira 34 kuruşluk zammın ardından yarından itibaren indirim bekleniyor.
Global dalgalanmalar ve ÖTV zamlarının etkisiyle akaryakıt maliyetleri artmaya devam ediyor. Son yapılan düzenleme ile birlikte motorinin litre fiyatı, İstanbul dahil birçok büyükşehirde 75 TL barajını aşarak rekor seviyeye ulaştı. Benzin fiyatları ise 62-63 TL bandındaki seyrini koruyor.
ZAM SONRASI İNDİRİM BEKLENİYOR
NTV'de yer alan haberde sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre motorine bugün gelen zammın ardından, yarından itibaren geçerli olmak üzere 4,04 TL indirim bekleniyor.
15 NİSAN 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İl ve ilçelere göre küçük farklılıklar gösteren güncel akaryakıt satış fiyatları şu şekilde şekillendi:
İstanbul Akaryakıt Fiyatları
Avrupa Yakası:
Benzin: 62.65 TL
Motorin: 75.60 TL
LPG: 34.99 TL
Anadolu Yakası:
Benzin: 62.51 TL
Motorin: 75.46 TL
LPG: 34.39 TL
Ankara Akaryakıt Fiyatları
Benzin: 63.62 TL
Motorin: 76.72 TL
LPG: 34.87 TL
İzmir Akaryakıt Fiyatları
Benzin: 63.90 TL
Motorin: 76.99 TL
LPG: 34.79 TL
Kaynak: Ekonomim, NTV