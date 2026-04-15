Google Haberler

Orta Doğu krizi brent petrol fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Motorine bugün gelen 3 lira 34 kuruşluk zammın ardından yarından itibaren indirim bekleniyor.

Global dalgalanmalar ve ÖTV zamlarının etkisiyle akaryakıt maliyetleri artmaya devam ediyor. Son yapılan düzenleme ile birlikte motorinin litre fiyatı, İstanbul dahil birçok büyükşehirde 75 TL barajını aşarak rekor seviyeye ulaştı. Benzin fiyatları ise 62-63 TL bandındaki seyrini koruyor.

ZAM SONRASI İNDİRİM BEKLENİYOR

NTV'de yer alan haberde sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre motorine bugün gelen zammın ardından, yarından itibaren geçerli olmak üzere 4,04 TL indirim bekleniyor.

15 NİSAN 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İl ve ilçelere göre küçük farklılıklar gösteren güncel akaryakıt satış fiyatları şu şekilde şekillendi:

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

Avrupa Yakası:

Benzin: 62.65 TL

Motorin: 75.60 TL

LPG: 34.99 TL

Anadolu Yakası:

Benzin: 62.51 TL

Motorin: 75.46 TL

LPG: 34.39 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 63.62 TL

Motorin: 76.72 TL

LPG: 34.87 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 63.90 TL

Motorin: 76.99 TL

LPG: 34.79 TL

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 75.58
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 62.66
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 42.39
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 59.19
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 44.47
Gazyağı 87.83
Kaynak: Ekonomim, NTV

Kaynak: Ekonomim, NTV

Google Haberler